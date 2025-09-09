¡ÖÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶¤«¤â¡©¡×¥Þ¥Ë¥¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë´ÇÈÄ¡¡ÅÏ¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ÎÄ¹¤µ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿
ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë"ÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶"¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸©Æ»217¹æ±è¤¤¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë²Í¤«¤ëÃæ²ÏÄ®¶¶
¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡×¤È°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÃÏÍý·ÏYoutuber¤Î¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¤µ¤ó¡Ê@omoshirochiri¡Ë¤ÎÅê¹Æ¡£
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©Æ»217¹æ±è¤¤¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë²Í¤«¤ëÃæ²ÏÄ®¶¶¡£1¡¢2Êâ¤ÇÅÏ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÃ»¤µ¤Ç¡¢¼þ°ÏÆ±ÍÍ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ÷¾ð¤À¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉ¸¼±¤Ï·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤âÃÏÍý¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¶¶¤À¡£
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î¶¶¤ò¸«¤Ä¤±¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¡§ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ»Ï©¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Þ¡¼¥Ü¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Í§¿Í¤«¤é¡¢¡ÖÅçÅÄ»Ô¤Ë¤ä¤¿¤éÃ»¤¤¶¶¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¸½ÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¡§¤¿¤À°ì¸À¡¢¡ÖÃ»¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤·¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢1000»ÔÄ®Â¼°Ê¾å¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÃ»¤¤¶¶¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿ômÁ°¸å¤ÎÃ»¤¤¶¶¤Ê¤é²¿²ó¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤³¤Î¶¶¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¯¤Æ¤â¤¤Á¤ó¤È¶¶ÎÂÌ¾¤òµ¤·¤¿´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥Þ¥Ë¥¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¤Î¾å²¼Î®¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¤¶¶¤¬¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³°Ê¾å¤ËÃ»¤¤¶¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¿å¸»¤âÃµ¤·¤¿½ê¡¢µì¹ñÆ»1¹æ¡Ê¸©Æ»55¹æ¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢ÅçÅÄ»ÔÌò½ê¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç°Åµô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¸»¤Î°ÌÃÖ¤ÏÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¶¤¬²Í¶¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÀîÌ¾¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç°æÀî¿å·Ï°ËÂÀÃ«Àî¤ØÎ®¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢Ãæ²ÏÄ®¶¶¤¬¤¢¤ëÅçÅÄ»Ô¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ìÄ¹¤¤ÌÚÂ¤ÊâÆ»¶¶¤Ç¤¢¤ëË©Íé¶¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤³¦°ìÄ¹¤¤ÌÚÂ¤ÊâÆ»¶¶¤ÈÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶¤òÊú¤¨¤ëÅçÅÄ»Ô¤Ï¡¢¡Ö¶¶¥¿¥¦¥ó¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¼¡¼Ä¹¤µ¤ÏÂ¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼ÂºÝ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤¦¤É100cm¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶¤¬Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ë¤¢¤ë¶¶¶¤Ç90cm¡£ÀË¤·¤¯¤â¤½¤³¤Ë¤Ï¼ã´³ÆÏ¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¶¶¤ÏÏ©ÃÏÎ¢¤Î¶¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃæ²ÏÄ®¶¶¤Ï2¼ÖÀþ¤Î¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿Æ»¡£¤Þ¤¿¡¢¶¶¤ÎÄêµÁ¤äÂ¬ÄêÊýË¡¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ²ÏÄ®¶¶¤â¡ÖÆüËÜ°ìÃ»¤¤¶¶¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¡§°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÍ£°ì¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ç±Û¤¨¤é¤ì¤ë¶¶¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦°úÍÑ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÙ¤â¤¦°ì²ó¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÃÏÍý¥Þ¥Ë¥¢¡¢¶¶¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤ª¤â¤·¤íÃÏÍý¤µ¤ó¤ÏX¤äYouTube¤ÇÆü¡¹¡¢ÃÏÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£ÃÏÍý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Îº¬´´¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë