「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）

阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝を果たした。阪神ファンの球児コールを受け、ナインの手で５度の宙に舞った。

藤川球児監督が就任１年目で、歴史的Ｖへ導いた。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖ。２位巨人に１７ゲーム差をつける独走で、一気に頂点へ駆け上がった。

この日はデーゲームで巨人が勝ち、勝利のみがＶ条件。胴上げを期待するファンから地鳴りのような大歓声が響き渡る中、二回に高寺の犠飛で先制した。だが、先発の才木が五回、先頭石原へまさかの危険球退場。場内は騒然となったが、緊急登板したが湯浅が無失点でピンチを切り抜けた。

その後もチームを支え続けた強力リリーフ陣が広島打線の前に立ちはだかった。アクシデントにも動じず、桐敷、及川、石井、岩崎がリードを守り切った。

昨秋キャンプから「凡事徹底」をテーマに、隙のないチームを作り上げた。昨年目立った失策数は大幅に減少。村上、才木の先発２枚看板が抜群の安定感を誇り、リリーフ陣も石井が無失点記録の日本記録を樹立。守護神岩崎もしっかり３０セーブをマークした。

攻撃陣も覚醒した４番佐藤輝を中心に、１番近本、２番中野、３番森下、５番大山を固定。故障者が続出した他球団とは対象的に、主力の離脱者を出さないマネジメント力も光った。

次なる目標は２年ぶり日本一。１０月１５日からＣＳファイナルステージ、その先の日本シリーズを見据えた戦いが始まる。