YouTubeチャンネルで朝ドラの考察を展開する朝ドラ考察系YouTuber・トケルが、「【あんぱん】朝ドラ ９月４日木曜日のあらすじネタバレ 第２３週 第１１４話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン」と題した動画を公開。モチーフとなるNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最新話に先駆けて、登場人物たちの今後や重要な転換点について自身の予想と共に詳細に語った。



動画冒頭、トケルは「たかしはついにチャンスをつかみます」と断言。その裏でヤギとランコの微妙な関係が動き出す展開や、視聴者への「このドラマについて過去に公開した動画を、コメント欄にある再生リストから見ることができます」とコミュニティ参加を促す一幕もあった。



今回注目されたのは、たかしが「これがダメだったら漫画家を辞める」と心に決めて挑んだ週刊誌漫画コンクールへの渾身の応募だ。トケルは「たかしは自分にもプライドがある、と言って何日も仕事部屋にこもりました」と当時のたかしの心情を振り返る。その中でノブの「結果よりも書きたい漫画を書くことに意味がある」という助言がたかしに大きな影響を与えたと分析し、「一番大事なところで、たかしへひらめきを与えたのがノブ、というのが良かったですよね」と絶妙な人間ドラマを称賛した。



また、「たかしの帽子は見事大賞を受賞します」といち早く予想。母・とみこから「漫画なんてやめなさい」と言われながらも、自分の覚悟で挑んだ作品が高く評価されたことを通して、「のぶの掃除姿からインスピレーションを得たたかし。まさにのぶがいなければ生まれなかった作品」と、助け合いの絆にも触れた。さらに「たかしのモデルである柳瀬たかし先生も1967年に帽子で週刊朝日漫画賞を受賞しています」と実在のエピソードも織り交ぜ、ドラマと現実のリンクを解説している。



ヤギと蘭子の関係性にも鋭く言及。「柳はクールな人に見えて、でも情熱的なところがある男」「みんなが集まるこの場所でもしかしたら蘭子への思いを語るということがあるのかもしれない」と、その行方に一層期待を寄せた。



