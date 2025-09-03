【そりゃダメだわ】アホな上司に限って言ってくれない「たった一言」とは？
アホな上司に限って言ってくれない「たった一言」
職場の混乱を生むのは、能力よりも「言葉の不足」です。
特に、部下が迷ったときに「ある一言」がないと、チームの生産性は一気に崩れます。
今回のテーマは、アホな上司がなぜその一言を言えないのか。
そして、優れたリーダーがその一言をどう活用しているかです。
言ってくれない「たった一言」は『任せる』
部下が何かを進める際、最も重要なのは「判断の自由度」です。
「最終的には任せる」と言われるだけで、動き方が大きく変わります。
ところが、アホな上司はその一言を言わず、代わりに細かい指示や「俺だったらこうする」を繰り返します。
結果、部下は萎縮し、動きが止まっていきます。
任せられない上司は「仕組み」を疑っていない
なぜ任せられないのか。
背景にあるのは、業務の標準化や見える化ができていないことです。
業務が属人的で、やり方が人によって異なる状況では、上司も不安になります。
その結果、つい「自分で見ておきたい」「最終チェックは俺が」という発想になってしまうのです。
「任せる」には、数値と基準が必要
任せることと、丸投げは違います。
信頼して任せるためには、数値で判断できる基準が必要です。
「◯日までに」「エラー率3％以内で」といったラインがなければ、上司は不安になり、部下も自信を持てません。
逆に、基準が明確であれば、結果を見て冷静に評価できるので、口を出す必要もなくなります。
任せられる上司こそ、一流
「何でも自分で決める上司」は一見頼もしく見えますが、長期的にはチームを疲弊させます。
任せるとは、信頼して見守ることであり、それができるには、感情ではなく仕組みと数値で支える冷静さが求められます。
感情を脇に置いて、仮面をかぶって、部下に「任せる」と言えるリーダーこそ、一流です。
