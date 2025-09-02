優勝を収めた東北中央選抜ナイン【写真：日本少年野球連盟提供】

「UI銀行杯　日本少年野球 東日本報知オールスター戦」中学生の部結果

　ボーイズリーグの東日本ブロック傘下16支部の選抜チームによるトーナメント「UI銀行杯　日本少年野球 東日本報知オールスター戦」が、8月30〜31日に群馬・上毛新聞敷島球場、高崎城南球場ほか6会場で開催され、中学生の部では「東北中央選抜」が優勝を飾った。

　気温40度に迫る猛暑の中、31日に行われた中学部の決勝は、連覇を狙う千葉選抜と東北中央選抜が対戦。準決勝で栃木選抜にサヨナラ勝ちと勢いに乗る東北中央選抜は、1点を追う5回に同点に追いつくと、6回にも足を絡めた積極策で2点を追加。先発・木村晴斗が2失点完投と力投し、粘る千葉選抜を振り切った。大会最優秀選手には東北中央選抜・関本善太朗（盛岡ボーイズ）、敢闘賞には千葉選抜・吉崎将十（南総京葉ボーイズ）が選出。中学3年生にとってはボーイズリーガーとして戦う最後の公式戦でもあり、会場には多くの保護者や関係者が集い、熱い声援が送られていた。

　また、準決勝・決勝の会場に隣接するサブグラウンドでは、ニューバランス社の協力のもと「New Balance Baseball Try On Challenge」を開催。ベスト4以外の各支部選抜の選手たちが、機器を用いてのスプリント、スイング、スローイングのスピード計測を実施し、各項目トップの選手には大谷翔平投手モデルのスパイクがプレゼントされた。

■試合結果
【8月30日】
群馬・長野開催地選抜　4-8　東北中央選抜
埼玉東選抜　1-7　茨城選抜
東北中央選抜　7-0　茨城選抜
神奈川県央選抜　4-0　東京都西選抜
山梨選抜　2-6　栃木選抜
栃木選抜　7-4　神奈川県央選抜
群馬選抜　2-1　東北南選抜
東京都東選抜　3-0　北海道選抜
群馬選抜　11-10　東京都東選抜
埼玉西選抜　2-9　神奈川選抜
千葉選抜　4-3　長野選抜
神奈川選抜　7-8　千葉選抜

【8月31日】
◎準決勝
東北中央選抜　6-5　栃木選抜
群馬選抜　3-9　千葉選抜

◎決勝
東北中央選抜　000　012　0　3
千葉選抜　　　100　001　0　2
（東）木村-西館
（千）吉崎、小川、村田-成（First-Pitch編集部）