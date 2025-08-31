この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「ママ友について HISAKOの持論」では、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身の経験を踏まえ、ママ友付き合いについて率直な意見を語った。冒頭、「HISAKOさんは友達が多そう」とよく言われるものの、「実は私、ママ友いないんですよ」と意外な告白で始まった本動画。HISAKOさんは視聴者から寄せられた「ママ友ができない」という悩みに、ざっくばらんな持論を展開した。



HISAKOさんは「ママ友を頑張って作る必要はない」ときっぱり断言。「女友達としてのおしゃべりでストレス発散できるタイプの人は作ったらいい。でも、私はその努力を途中でやめた」と、無理な付き合いはストレスになるだけだと語る。さらに「ママ友はあくまで『我が子ありき』の関係であって、学生時代の友達とは全然違う」と指摘。「学生時代の友達なら今もしょうもない話で笑いあえるけど、ママ友付き合いは子どもが接点にあるだけで根っこが違う」とその本質を分析した。



過去のエピソードとして、「ママ友同士で合鍵まで渡した結果、生活リズムや家庭の事情が食い違い、結局関係が崩れてしまった」とトラブル例も紹介。HISAKOさんは「ママ友とは適度な距離感が大事。自分たちの生活リズムを崩されないように、ある程度線を引いて付き合う」ことを勧める。実際、気まずい場面や悪口の渦中に巻き込まれた経験を挙げ、「私はその雲行きが怪しくなったら子どものところに行ったり、帰る理由を作ってうまく離れる」と、実践的な立ち回り術も披露。「めんどくさいねん、いちいち」とバッサリ言い切る場面も印象的だった。



また、「11人、22年間の子育ての中で、結局“本当に信頼できるママ友”は3～4人しかいない。必死になって作るものではなく、自然とできるもの。大切なのは自分の軸を持つこと」と、母親としての在り方にまで踏み込む。「みんな違っていいのよ。ママ友がいないからといって悩む必要はない」と励まし、「上手に付き合いましょう、ママ友」と締めくくった。