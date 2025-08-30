イブも36％OFFに。Amazonセールで定番の医薬品やサプリメントがプライスダウン【9/4まで】
Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催中です。今回は定番の頭痛薬や整腸剤などの医薬品や、サプリメントもセール価格に。常備薬を揃えておくチャンスです。

→ Amazon「医薬品・サプリメント」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

胃に優しく、つらい頭痛に速く効く。「イブクイック頭痛薬DX」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

2,180円 → 1,386円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

1,078円 → 787円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



頭痛・歯痛・生理痛に。Amazonブランドの解熱鎮痛錠


by Amazon

【指定第2類医薬品】by Amazon 解熱鎮痛錠IP 100錠

700円 → 560円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



頭痛・生理痛などの痛みに速く効く。「リングルアイビーα200」


佐藤製薬

【指定第2類医薬品】リングルアイビーα200 36カプセル

2,850円 → 1,325円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



3種の乳酸菌配合。Amazonブランドの整腸薬


by Amazon

[指定医薬部外品] by Amazon 整腸薬 560錠

1,462円 → 1,169円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



便秘や軟便に。日頃の便通を整える「ビオスリーHi錠」


ビオスリー

ビオスリーHi錠 270錠【指定医薬部外品】整腸剤 [酪酸菌/糖化菌/乳酸菌 配合] 錠剤タイプ [腸内フローラ改善/腸活] 便秘や軟便に

3,434円 → 2,436円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



鼻炎に早めからしっかり対処。「アレジオン20」


アレジオン

【第2類医薬品】アレジオン20 48錠

6,780円 → 3,259円（52%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



優れた発毛効果で、髪が強く、太くなる。「リアップX5プラスネオ」


リアップ

【第1類医薬品】リアップX5プラスネオ(通販限定パッケージ) 60mL

7,800円 → 6,580円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日1カプセルで長く効く、乗り物酔い止め


アネロン

【指定第2類医薬品】アネロン「ニスキャップ」 10カプセル

991円 → 766円（23%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1日分の栄養素を1粒に凝縮。大塚製薬「スーパーマルチビタミン&ミネラル」


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

NATUREMADE(ネイチャーメイド) 大塚製薬スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒 120日分

3,078円 → 2,018円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シミや疲れが気になり始めた人向け。「ハイチオールCプラス2」


ハイチオール

【第3類医薬品】ハイチオールCプラス2 360錠

3,940円 → 3,152円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



肌トラブルや体力低下時に。ビタミンC「2000」


アリナミン

【第3類医薬品】ビタミンC「2000」 100錠

1,760円 → 1,191円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お肌のコンディションが気になる人にも。DHCの「亜鉛」30日分


DHC

DHC 【3個セット】亜鉛 30日分(30粒)×3個セット

945円 → 785円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中中性脂肪の上昇を抑える。機能性表示食品「スーパーフィッシュオイル」


NATUREMADE(ネイチャーメイド)

大塚製薬 ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル(EPA/DHA) 90粒 [機能性表示食品(成分評価)] 90日分

1,922円 → 1,252円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シミ、そばかすができる原因にアプローチ。「チョコラBBルーセントC」


チョコラBB

【第3類医薬品】チョコラBBルーセントC 180錠

4,378円 → 3,058円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,248円 → 4,480円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,780円 → 3,591円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ＶＩＴＡＳ

VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分

2,480円 → 2,099円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】

3,998円 → 3,519円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


命の母

【第2類医薬品】命の母ホワイト 360錠

4,622円 → 3,473円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「医薬品・サプリメント」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

→「Amazon スマイルSALE」のポイントアップキャンペーンはこちら


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります