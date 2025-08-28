¡Ú3000¿ÍÄ´ºº¡ÛSNS¤òÃÇ¤Ã¤¿¤é¹¬Ê¡ÅÙ¾å¾º¢ª100Æü¸å¡¢95¡ó¤¬¼è¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÁªÂò¡×
¥¹¥Þ¥Û¤ÏÊØÍø¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤¤É¤¿´¤¬Íî¤Á¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤¹¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¤½¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢Å¯³Ø¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ã«Àî²Å¹À¡Ø¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¡Ö¾ï»þÀÜÂ³¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¸ÉÆÈ¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊØÍø¤¹¤®¤ëÀ¸³è¤¬
¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÈÂÐÏÃ¤·¡¢»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2022Ç¯È¯Çä¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥Ð¥È¥ë¡×¡ÊÈ¾¼«Æ°¤Î·Ð¸³ÃÍ²Ô¤®¡Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¨ÆüÈ¯Á÷¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·²ÈÅÅ¡¢TVer¤äNetflix¤Ê¤É¤ÎÇÜÂ®µ¡Ç½¤ä10ÉÃ¥¹¥¥Ã¥×¡¢Amazon¤äYouTube¤Ê¤É¤Î¥µ¥¸¥§¥¹¥È¡Ê¥ì¥³¥á¥ó¥É¡Ëµ¡Ç½¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÃ»¤ä¸úÎ¨²½¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¸³è¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ÃÈñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò»ä¤¿¤Á¤¬Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸ÉÆÈ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢³èÍÑ¤¹¤Ù¤»ñ¸»¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¥¿¡¼¥¯¥ë¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¥·¥§¥ê¡¼¡¦¥¿¡¼¥¯¥ë¡£¿´Íý³Ø¼Ô¡Ë¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÉâ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¸ÉÆÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤º¡¢ÊÌ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÇËä¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
