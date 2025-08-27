この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」で、シニア夫婦の奈良旅行を記録した動画が公開された。奈良公園の散策、飲食店での食事、古民家を活用したホテルでの宿泊などが紹介され、旅の様子が伝えられている。

動画は奈良公園の散策から始まる。夫が人力車を見て思わず「一輪車乗るか！」と口にすると、妻は「一輪車に乗るのはいやだわ！ なんで奈良まで来て一輪車に乗らなあかん？ 大道芸みたいなことさせられるのはいや！」と応じた。広い奈良公園については「東京ディズニーランドの10倍以上」という話に2人で驚く場面もあった。

昼食は、娘が予約したという「日本料理 滴翠」でとった。夫は「国産牛ロースのカツレツ」、妻は「和漢の香り焼きカレー」を選び、ビールで乾杯した。妻が「あんまり飲んじゃうとご飯までになくなる」と述べると、娘が「大当たりだったね」と話すなど、家族でのやり取りが映されている。

宿泊先は、明治創業の酒蔵をリノベーションした「NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち」。古民家風の外観に対し、客室はモダンな造りで、客室内の冷蔵庫の飲み物が無料で提供されることも紹介された。スタッフがかつて酒造りに使われたという井戸を開けて見せ、「酒造りに適した水が湧き出ている」と説明すると、夫婦は感心していた。

最終日は猿沢池を散策した。夫が「（柵を）設けてないね。景観悪くなるからな」と述べた。興福寺の五重塔が5〜6年かけて大規模修復中であることを知ると、妻は「それまでずっと元気でいられたらいいよね」と語り、夫も「そうだね」と応じた。動画では、旅先での会話や各地の風景、食事、宿泊の様子が順に記録されている。

YouTubeの動画内容

00:24

絶景の浮見堂と夫の“言い間違い”に妻が爆笑
03:08

絶景の浮見娘が予約したお店で奈良の地元食材ランチを満喫堂と夫の“言い間違い”に妻が爆笑
07:31

古民家ホテルにチェックイン！酒蔵をリノベーションした宿の魅力
09:49

日本酒とのマリアージュを楽しむディナータイム
12:01

猿沢池散策と興福寺の五重塔に夫婦の未来を重ねる

関連記事

60代の孤独と人間関係　夫婦ユーチューバーが語る幸せの鍵

60代の孤独と人間関係　夫婦ユーチューバーが語る幸せの鍵

 65歳から始めた家計簿生活 「無理なく続く」シニア夫婦の方法とは

65歳から始めた家計簿生活 「無理なく続く」シニア夫婦の方法とは

 親の老後は“自分の予行演習”　認知症介護で見えた家族コミュニケーション術

親の老後は“自分の予行演習”　認知症介護で見えた家族コミュニケーション術
もっと見る

チャンネル情報

じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし_icon

じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし

YouTube チャンネル登録者数 2.72万人 147 本の動画
老後のことも考えて、ほどほどに節約し、夫婦仲良く年金暮らしを楽しみたい…。そんな60代夫婦と猫1匹の ちょっと笑える暮らしぶりに、ほっこりとしていただけたら幸いです。いいね、チャンネル登録、コメントなどしていただけたら、そんなにうれしいことはありません。
youtube.com/@JitaBata YouTube