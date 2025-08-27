アドビ（Adobe）は、Googleの生成AI「Gemini 2.5 Flash Image」が「Adobe Firefly」「Adobe Express」で利用できるようになったと発表した。

「Gemini 2.5 Flash Image」は、「Adobe Firefly」の「テキストから画像生成」モジュール、「Adobe Fireflyボード（ベータ版）」、「Adobe Express」で利用できる。

「Gemini 2.5 Flash Image」は、26日にグーグルから発表されたばかりの開発者向け画像生成・編集のAIモデル。

これまで以上に簡単に魅力的なコンテンツを作成し、アイデアをより速く形にすることで、クリエイターやマーケター、デザイナーなどのさまざまなニーズに応えられるとうたう。

「Adobe Firefly」と「Adobe Express」では、安全に商用利用可能なAdobe Firefly生成AIモデルファミリーに加え、GoogleやOpenAIなどのパートナー生成AIモデルを利用可能。各生成AIモデルにはそれぞれ独自の美的スタイルがあり、用途に応じて最適なモデルを選べる柔軟性を提供しているとのこと。

「Adobe Firefly」と「Adobe Express」で生成したデータは、「Adobe Photoshop」や「Adobe Illustrator」、「Adobe Premiere」などのCreative Cloudアプリに取り込み、仕上げや編集を行うこともできるという。

ユーザーが生成したりアップロードしたコンテンツを生成AIモデルのトレーニングに使用することはなく、全てのパートナーシップに対してもこの措置に同意することを求めているとする。

透明性向上のため、「Adobe Firefly」および「Adobe Express」で製作された全てのAI生成コンテンツに対して、コンテンツクレデンシャルが付与される。

「Adobe Firefly」と「Adobe Creative Cloud Pro」の有料プランユーザーは、9月1日まで「Gemini 2.5 Flash Image」を「Adobe Firefly」上で無制限に使用可能。「Adobe Firefly」無料プランの新規ユーザーは、最大20回まで「Gemini 2.5 Flash Image」で画像生成ができる。