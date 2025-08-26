テテさんは背番号「7」のユニホームで登場

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

スターの交流に大興奮だった。世界的に人気を誇る韓国のグループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムに来場した。始球式の前にはベンチに姿を見せると、大谷翔平投手と交流する場面も。母国韓国メディアも一斉速報し、「世紀の出会い」などと報じた。

「テテ」との愛称で親しまれるVさんは、背番号「7」のドジャースユニホームに淡い色のジーパンを着てフィールドに姿を見せた。その後、練習着の大谷が登場。英語で挨拶を交わすと、2ショットの記念撮影などを行った。

MLBや日本メディアもすぐに報じる中、Vさんの出身である韓国でも大反響だった。「スポーツソウル」は「『V、193cmの大谷の隣でも頼もしい “世紀の出会い”実現』」との見出しで速報し、「軍服務や除隊後も継続的にジムで鍛えてきたVは、大谷の隣に立っても引けを取らないがっしりとした体格で、爽やかな雰囲気を漂わせた」と綴った他、「聯合ニュース」も「BTS Vが大谷と会ってハグ」などと報道した。

Vさんはその後、始球式に登場。捕手役を山本由伸投手が務め、サウスポーから綺麗なノーバウンド投球を披露して場内は大歓声が起きた。試合中にはスマートフォンなどを構えてにこやかに観戦していた。（Full-Count編集部）