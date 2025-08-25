マクドナルド（東京都新宿区）が、秋の風物詩として人気の期間限定メニュー「月見バーガー」（440円〜、以下、税込み）と新バーガー2種を含むバーガー5種、スイーツ1種、ドリンク1種、サイドメニュー1種の計8種類を“月見ファミリー”として9月3日から発売します。8月25日に東京都内で行われた発表イベントで発表されました。

月見バーガーは、1991年に月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージした商品として誕生。毎年、秋が近づくと月見バーガー、「チーズ月見」（470円〜）、朝マックの限定メニュー「月見マフィン」（400円〜）の3種類と新作の期間限定メニューを販売しています。

今年は、“月見ファミリー”の味の決め手となっているソース「トマトクリーミーソース」を2017年以来、8年ぶりにリニューアル。新作バーガーとして「とろ旨すき焼き月見」（540円〜）、夜マック限定で、100％ビーフパティ3枚を使った「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」（780円〜）を新発売。さらに、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」（190円〜）、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」（Sサイズ／190円〜）、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」（40円〜）と、5つの新商品を含む全8商品がラインアップされています。

「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」は連日、午後5時からの販売になります。

発表イベントには、“月見ファミリー”の新テレビCMに出演する俳優の宮崎あおいさん（崎は正しくはたつざき）、ナショナルマーケティング部の西田瑛太郎さん、メニューマネジメント部の上田寛子さんらが出席しました。

西田さんは8年ぶりにリニューアルされた「トマトクリーミーソース」について「より、まろやかな味わいになっています」とコメント。今年の“月見ファミリー”については「朝から晩まで豊富なラインアップをそろえています」と自信をのぞかせていました。

※価格は店舗、デリバリーによって異なります。