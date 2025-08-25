ドジャースのベンチ脇にはマナーの悪いファンが観戦していた

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

“神すぎる対応”だ。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場すると、9回の第5打席で45号ダメ押し弾を放った。ダイヤモンドを一周後、ベンチに戻った際の行動に「野球の神様降臨」「虜になります」などとファンが感動している。

デーブ・ロバーツ監督によれば、ドジャースのベンチ脇のスタンドにいたファンは試合中ずっと野次を飛ばしていたという。「とてもイライラした。試合中ずっと私の右耳に（野次が）入ってきていた」と不快感を示していた。

大谷が最終打席に入る直前には、ネクストバッターズサークル付近でそのファンと言葉を交わしている様子も見られた。そのまま打席に入ると豪快なダメ押し45号。生還した大谷はベンチに戻る直前、そのファンにも興奮した様子で右手を差し出し、ハイタッチを交わした。

パドレスのユニホームを着ていた男性ファンは、バツが悪そうな仕草をみせ、大谷はそのファンの肩をポンと叩いた。その様子にロバーツ監督やT・ヘルナンデスらも爆笑していた。

異例となったハイタッチにはファンも感動。SNS上には「器のでかさ」「つよつよメンタル」「さすがとしか言えない」「こういうとこすごい」「これはチクショウ谷ですんわ笑」「みんなを笑顔にさせる」「人間性最高」「なんちゅう人格者」といった驚きのコメントが続々と寄せられていた。（Full-Count編集部）