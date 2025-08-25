歌手の工藤静香（55）が24日、インスタグラムを更新。ヘルシークッキーを作る様子を動画で公開した。

工藤は「腸活・代謝・！ 自然の力をぎゅっと詰め込んだヘルシークッキー」と書き出した。

そして「全粒粉：食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富で、腸内環境を整え、血糖値の急上昇を抑える」「シナモン：血糖コントロールや抗酸化作用があり、冷えや代謝改善にも役立つ」「生姜：体を温め、血行促進や免疫力アップに効果的」と材料の効能をつづり、「短くまとめましたが、まだまだ体に良いことだらけです。なーんて見るとワクワクしませんか？笑」と記し、袋の中に材料を入れて生地を作り、伸ばすなど、クッキーを作る様子を動画で公開した。

続けて「途中 @koki の叫びが入っております。笑笑」と記し、「台本を読んでおかしくなってる人がいるよ」と解説、「がんばって」と、次女Koki,に優しく声をかける様子も収められている。

そして「全粒粉 オリーブ油 てんさい糖 シナモン 生姜 水 予熱なし180度 15分 これはオープントースターでもできると思います。時間は調整してみて下さい！」とレシピも公開されている。

この投稿に「ハイテンションkokiに冷静な頑張って 最高の母娘やり取り」「家族幸せだろうな…と毎回思います」「ヘルシー幸せクッキー マジで食べてみたい…」「わぁぁライブ終わったばかりなのに健康おやつ」などのコメントが寄せられている。