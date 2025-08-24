ネットも好印象 リラックマ公式がミスドとのコラボ商品販売方法を事前発表「1会計1点まで」「時間帯ごとに入場制限」
人気キャラクター「リラックマ」の公式サイトがこのほど、9月1日から発売開始するミスタードーナツとのコラボ商品の販売方法を発表した。
公式サイトでは20日に「ミスタードーナツ商品販売方法のお知らせ」と題して文書を公開。「ミスタードーナツ」とのコラボ商品を店舗や公式ネットショップで発売することを予告し、「ストア限定商品ではございません」と赤字で強調して記載した。
店舗での購入のためには電子チケットサイトでの事前来店の予約が必須であるとし、「チケットによる、時間帯ごとの入場制限を実施させていただきます」と、時間帯ごとに分けた入場で混雑の緩和も計画。あわせて「事前予約申し込みを行わない店舗でも、店舗の状況に応じて整理券を配布する可能性がございます」「ぬいぐるみ類は、1会計につき各1点までの販売とさせていただきます」と細かく制限を設けた。
発売前にもかかわらず「徹底的」な対応の発表に、ネットも好印象の様子。「発売方法を早めに知らせてくれてありがたい」「限定販売じゃなくて良かった」「争奪戦ではあるけど平和だ」「安心して散財できる」といった声が寄せられていた。
