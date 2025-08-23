【エルサレム＝福島利之】国連機関などで構成する枠組み「総合的食料安全保障レベル分類」（ＩＰＣ）が飢饉（ききん）の拡大を予測したパレスチナ自治区ガザでは、栄養失調の住民が満足な治療を受けられずに苦しんでいる。

食料配布所に殺到する住民に対し、イスラエル軍の発砲が相次ぎ、危険な配布所通いをためらう住民は「飢餓は広がり、誰もが飢えている」と訴える。

「息子が衰えていくのを見ているだけです」――。南部ハンユニスの病院でサミーラ・ゼノヌさん（４５）は、やせ細った息子ムハンマドさん（２１）の脇で本紙通信員にぽつりと語った。

ムハンマドさんは腎臓の疾患に加えて重度の栄養失調に苦しむ。しかし、病院には薬や食べ物、清潔な水がなく、ベッドに横たわっているだけだ。ゼノヌさん一家は、援助物資を載せたトラックからこぼれたレンズ豆を拾ったり、近隣の施しを受けたりして生き延びてきた。最近はこうした食料も入手できなくなった。他の３人の子供も栄養失調となり、サミーラさんは「飢えで子供全員を失うのでないかと恐れている」と不安を打ち明けた。

国連によると、ガザでは耕作地の９８％が被害を受けるか戦闘地域になり、作物を育てられなくなった。船で沖に出て漁をすると、イスラエル軍に撃たれるため、漁業もできない。市場には肉や野菜、卵がほとんどなく、あっても高価で買えない。このため、住民は軍の検問所を通して入る支援物資に頼らざるを得ない。しかし、イスラエル当局は５月末に物資搬入を本格的に再開してからも十分な量の搬入を認めず、住民の食料不足は続いている。

イスラエルと米国が主導する「ガザ人道財団」（ＧＨＦ）の食料配布所では、軍が「部隊に接近した」などとして殺到した住民に発砲している。銃撃による死者が相次ぎ、老人ら弱者は物資を受け取れない。夫と娘の夫が行方不明となり、子供５人と暮らすインティサール・ハムスさん（６４）は「私たち家族には危険を冒して食料を取りに行く男性がいない」と嘆いた。

ハンユニスの学校に避難するヤメン・シャライエルさん（４５）の娘サマハちゃん（６）は、やせ細って動けなくなり、話もできない。ヤメンさんは子供のために危険を冒してＧＨＦの配布所に食料を取りに行くこともあるが、十分な量を得られない。「イスラエルがしていることはガザ住民への緩慢な殺害だ。私たちはゆっくりと飢えて死んでいる」。ヤメンさんは惨状を訴えた。