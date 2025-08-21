2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。家族部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/03/30）。

【衝撃画像】スゴすぎる！！ 父・逸見政孝さんが建てた“13億円豪邸”で生活する逸見太郎さんとご家族（写真多数）

＊ ＊ ＊

1993年12月25日にスキルス胃がんで亡くなった人気キャスター・逸見政孝（享年48）の長男で、『5時に夢中！』などの司会を務めたことで知られる逸見太郎（52）。

そんな彼に、「自分は向いているんだろうか」と考えていた俳優としての活動、豪邸のローン返済に奔走した亡き母の姿、自身が運営する幼児体操教室などについて、話を聞いた。（全4回の4回目／1回目から読む）



逸見太郎さん ©釜谷洋史／文藝春秋

◆◆◆

「役者に向いてないからかな」俳優として抱いていた葛藤

――役者となったものの「自分は向いているんだろうか」と考えるようになったと。仕事自体は楽しかったのでしょうか？

逸見太郎（以下、逸見） 現場に行くたび、楽しくやっていました。俳優をずっとやってらっしゃる方の多くが、お金にならない時期があっても「好きだからやってます」という気持ちで続けてるんですよね。それで成立している業界ではあるので。

アートや表現って、根源的にそういうものだと思うんです。絵を描いている人は、「絶対に売れなきゃいけない」って思いで描いているわけじゃないと思うんですよ。「絵を描きたいから描いている」という姿勢ですよね。「じゃ、自分はどうなんだ」って自問自答したときに、いまでいうタイパみたいなものを考えちゃってる自分がいて。

――俳優をやる情熱よりも先に、生活や収入といった現実を考えてしまう。

逸見 朝6時に新宿スバルビル前に集合して、おにぎりを頂きマイクロバスにゆられて現場に行き、夜まで撮影をする。

「20代の今ならできているけど、自分が40代になってもこの仕事に対して強い思いを持ち続けていられるのか？」「もし、中途半端な気持ちでこのままやっていくと、自分自身にも、共演者の方々にも失礼なのではないか？」

そんな自問自答から「そんなことが頭に浮かぶのは、役者に向いてないからかな」といったことを考えちゃうようになったんです。さらに仕事もないから、なおさらマイナスなほうに進んでいくわけですよね。

「未経験であっても何でも勉強だから」『5時に夢中!』の司会に抜擢

――そうしたなか、2009年に『5時に夢中!』の司会に抜擢された。

逸見 「どうですか？」とオファーをいただいて。僕としては、これまで経験したことのない世界でしたけど「このような経験はなかなかいただけるものではないし、未経験であっても何でも勉強だから」というスタンスで挑みました。

――アナウンサーや司会の経験はなかったわけですよね。

逸見 はい。なので、オファーを受けてから番組のスタッフの方と話し合いを進める中で、恵比寿にあった東京アナウンスアカデミーに通うことにしたんです。調べてみると、父とも親交のあった古舘伊知郎さんもそこに通われていたとのことで、とても驚きました。

始めたばかりの頃は本当に要領を得られなくて、プロデューサーさんにも沢山迷惑をかけてしまうという日が続いて。生放送中、思うように返答ができず、瞬時に言葉がパッと出てこなかったりするんです。放送が終わると、脳内がショートしちゃっているような感じですね、もう頭がクラクラしちゃって。

「司会者として父を超えるのは難しい」司会業を通して感じた父の凄み

――司会をやってみると、お父さんは凄かったと。

逸見 そうですね。独特の間合い、相手にしゃべらせる空気感の作り方というか。それはそれぞれの司会者が持っている技術だとは思うんですけど、そこに父の入念な下準備、生真面目さみたいなものが加味されることで、唯一無二のスタイルが生まれたのかな、と。

――司会者としての父は超えられないと。

逸見 司会者として超えるのは難しいと思います。やっぱり、僕は僕ですから。

父は、学生時代から司会をするのが好きでイベントなどでも率先して前に出ていたようです。大阪から東京に出てきた学生時代には、アクセント辞典を毎日読んで丸々3冊食べたと言われるほどですし。

「アナウンサーになって有名になって、学生時代にフラれた彼女を見返してやるぞ！」という気持ちが原動力だったようですが、その集中力、没頭する力には、僕は足元にも及ばないですよ。

その後、僕が知っているアナウンサーとして活躍していた時期になっても家で関西弁を使うことはなかったですし、家の中でもアクセントや言葉使いが間違っていると、家族みんなが父に指摘されていました。プロフェッショナルであるために継続して努力をしていたんだと思います。好きなことだからこそ、そこまで一生懸命続けられたんでしょうね。

『5時に夢中！』を降板→仕事が激減して月収2万8000円生活

――2012年に『5時に夢中！』の司会を卒業した際、番組内で「4月以降のスケジュールは白紙」だと話したそうですが。

逸見 本当に白紙でした。イベントの司会などをしていましたけど、それも全然で。

――3年にわたって人気番組の司会を務めていただけに、そうした状況に陥ったのは辛かったのでは。

逸見 「またか」みたいな（笑）。役者で大変だったのに、司会でもこれかと。役者をやっていたとき以上に「自分はなんなんだろう」「自分の肩書きってなんなんだろう」と、アイデンティティを見失いそうになっていましたね。ただ、役者よりも司会をやっているほうが楽しいという実感はあったので、「これはどうにかして繋げていきたいな」という強い気持ちはありましたね。

――「仕事が激減して月収2万8000円になった」とおっしゃっていましたが、本当ですか。

逸見 『5時に夢中！』を終えてからですね。金額を目にしたときは、「芸能界に居続ける意味あるのかな」とか「一応、大学も出してもらって、英語もできるのに」って思いましたよ。その時期は、貯蓄を切り崩したりして、なんとかやりくりしていましたね。

でも、自分ではそこまで落ちこんだり、焦ったりしてなかったつもりなんですけど。妻に言わせると、僕がかなり精神的に辛そうに見えたそうです。

父が建てた建築費13億円の豪邸を売却しなかったワケ

――建築費13億円の逸見邸の売却などは一切考えなかったのでしょうか？

逸見 母は「とにかく残したい」という思いが強かったようです。それを直接、面と向かって言われたことはないんですけど、妹とはそういう話をしていたようです。現在は妹が母の思いを継いでいるところがありますね。

一方で、僕はそこまで「何が何でも残したい」っていう気持ちはないんです。「親父が建てたと言えば建てたけど、借金を返したのは母だしな」みたいな。それに維持費の問題もありますし。

――131坪、3階建て、7LDKの大きさと広さですから、維持費もそれなりになりますよね。

逸見 『5時に夢中！』で、よくネタにされてましたけど、あれは番組的に盛りに盛ってる話なんです。固定資産税とか「そんなわけないだろ！」っていう金額が出されてましたけど（笑）。建てて間もない頃は固定資産税もそりゃあすごかったでしょうけど、建ててから30年以上経ってますから下がってますし。

ただ、必要ないものもあって、そのせいで電気代が余計にかかることもあります。以前は業務用の大きなエアコンや、冷蔵庫だったり「さすがにいらないでしょ。なんだよ、これ」っていうのがいっぱいあったんですよ。そんな設備を普通に使ってたらコストは掛かるし、スペースもとりますから。

現在は2世帯住宅にして、妹も一緒に暮らしている

――レンガを海外から取り寄せて建てたような家ですから、修繕も大変そうですけど。

逸見 そうなんですよ。家に使われている建材がいいものだったり、建具も凝っていたりするので、それが問題というか悩みのタネなんですよ。何かしら家のパーツがダメになって、量産型の商品に替えてみると、やっぱり合わないというか、チグハグになっちゃうんですよね。替えたところだけ、浮いて見えちゃう。

まぁ、僕は「それでもいいかな」って思うんですけど、妹含め家族会議でこれはダメだね、となっちゃう。

――妹さんも一緒に暮らしている？

逸見 ずっと暮らしています。2013年に僕が結婚をして、2世帯住宅にしたんです。祖父母がいない分、息子にとっては数少ない身内が近くにいて一緒に遊んでくれるのはありがたいですね。父と母にも会わせたかったなと思います。

「まさか、母まで」ローン返済に奔走していた母のがん発覚

――ローンに関しては、お父さんの生命保険と貯金で7億円を返済して、残りはお母さんが払っていったそうですね。

逸見 母は本当に頑張ってましたね。講演活動で、全国各地を飛び回っていました。執筆の仕事も熱心で、とにかく、忙しく動き回りながら、父の車などを売ったりもして家計を支えていました。

僕自身も、そんな母のことを心配していたのですが、母は「子どもたちには心配させたくない」と思っていたようです。感謝の気持ちとともに、母の強さに驚かされたことを覚えています。

――お母さんは、1994年6月に子宮頸がんが発見されました。ステージ0だったとのことですが、お父さんが亡くなって半年後のがん発見は、さすがにこたえたのでは。

逸見 まあ、ショックでしたよね。「まさか、母まで」っていう。当の本人はとても気丈といいますか、「何が何でもローンを返済しなきゃ」という気持ちをモチベーションに精一杯、頑張っていたようです。ただ、その姿を見ていると、やっぱり心配になる部分もありました。「カラダ大丈夫かな」と思う一方で、母の強さを信じる気持ちもありました。

そんな母が一心不乱に頑張っている姿を見ていると、自分としても何かできることをもっと考えなくては、と感じることも多かったです。

「なぜこの作り？ 間取り？ 使いづらい！！」7LDKの豪邸に対するホンネ

――2000年あたりに、お母さんは骨髄異形成症候群にも。

逸見 10年ほど闘病しましたけど、最後のほうは肺胞蛋白症という指定難病になって、2010年に61歳で亡くなりました。やっぱり、父が頑固な性格でセカンドオピニオン、サードオピニオンに行かなかったのもあって、母はいろんな病院を回って治療していましたね。

――ちなみに、131坪の家に、太郎さん一家、妹の愛さんの4人だけで住んでいると、広くて持て余しませんか。

逸見 広さは十分ですが、部屋の数が少なくて正直住みづらさもあって。両親が「空間を重視したい」という想いだったようですが、僕たちからすると「なぜこの作り？ 間取り？ 使いづらい！！」と（笑）。

7LDKとはいえ、2世帯にしたので居間は広々としているんですけど、子ども部屋をどうするかでいつも悩んでいます。

冬は寒いので家族全員1人1湯たんぽは必須です。デザイン性のある出窓も、蚊に悩まされ網戸を追加しました。

――たとえば、妹さんに家を渡して、太郎さん一家はほかの家に住むとか。

逸見 今のところ、息子が引き継ぐまではなんとか維持しようと思っています。その後は、息子が自由に自分の家を建てるとか、息子にとってベストな選択ができる状態にしておきたいと思っています。

父を反面教師にした子どもとの向き合いかた

――お父さんが「父と子が向き合う機会、男同士の時間を作ってくれなかったこと」を引きずっているとおっしゃっていましたが、自分がしてもらえなかったことを息子さんにしてあげようと考えたりは？ お父さんを反面教師にするといいますか。

逸見 そう言われると、反面教師にしているかもしれないですね。父は「俺の背中を見て育て」というスタンスで、積極的に子どもに言葉や時間をかけて向き合うタイプではなかったですからね。一緒にふざけたり遊んだりする機会があまりなかったんです。もちろん、それが父なりの愛情表現だったと今はわかります。

なので、僕は息子と接するときは、息子の目線まで下げて、時間を共有するようにはしていますね。「こうやったら喜ぶ」「こうしてもらったら子どもはうれしい、楽しい」というのは、誰でも子どもだったわけですからわかるじゃないですか。

ただ、子どもの目線で向き合い続けるというのは、実際かなり難しいことですよね。かなり意識しないと仕事だったり、日々に追われて余裕がなかったりで、わかっていてもなかなか行動に移すことができなかったりすると思うんです。どうしても親の都合を押しつけちゃうというか。1日をこなしていくことで精いっぱいになっちゃう。

でも、こういうことってすごく大切ですよね。息子との関係に限らず、子どもたちと接する上でとても大事だと感じていますし、この感覚は今の仕事でも生かされていると思います。

――子どもと接する仕事をしている？

逸見 1月から、自由が丘で「アクティブキッズPE」という幼児体操の教室をやってるんですよ。

「某テレビ番組で跳び箱を17段跳んだことがあった」幼児体操の教室を始めた“きっかけ”

――これは、どういった経緯で。

逸見 『5時に夢中！』が終わってから、福島放送の帯番組をやらせていただいてたんですけど、そのレギュラーもなくなって。息子も生まれたばかりだし将来のことを改めて真剣に考えなければ、と。それで自由が丘の体操教室がサポートスタッフを募集していたので、応募して採用していただいて。

昔、某テレビ番組で跳び箱を17段跳んだことがあったんですが、その話がご縁になりましたね（笑）。もちろん、幼児体操指導の資格もとりました。

自分の子どもも小さくて、教室の子どもたちと同じ年齢くらいだったんです。我が子との体験で得たものを教室の子たちとの触れ合いに活かせますし、その逆で子育てに活かせたり学びも沢山あります。それで実際に始めてみたら、ものすごく楽しくなってきて。

若い頃から、野球だけでなく、バク転をやったり体を動かすこと全般が得意なので、それが仕事に結びついてる感じです。「これってもしや、天職なのでは？」と思うくらい充実しています。

その教室での指導経験をきっかけに、麻布台にある東京アメリカンクラブで幼児体操の主指導も任せていただくようになったんです。英語もできることもあって、インターナショナルスクールに通うお子さんたちに体操を教える機会をいただいています。

インターの子どもたちはまた違った視点を持っているので、教える中でこちらも新しい発見が多くて。教室や家庭での接し方にも良い影響を与えてくれていますし、ますますやりがいを感じていますね。

――「アクティブキッズPE」は、英語を話す子たちが対象ですか。

逸見 どなたでもウェルカムです。セミパーソナルなクラスなのでそれぞれの子どもたちの目線で向き合うという点を重視しています。

鉄棒、縄跳び、跳び箱、マット、ボールなどを通じて小学校に入ってからも役に立つ身体づくりと、子どもたちが好きなこと、得意なことを見つけられるレッスンを行なっています。もちろん英語もつかってやっています。生徒さん募集中です！！

「親父、受けたかっただろうなぁ」取材を受けるたびに父のことを思い出す

――昨年12月で52歳になりましたが、体は動きますか。

逸見 子どもたちの無限のパワーでむしろ元気をもらって体を動かせています。僕の師匠は還暦をむかえられても現役で惚れ惚れするくらいキレイな側転をされますし、アメリカンクラブでご一緒しているフェンシングの江村さん（江村宏二氏）もバク転ができたりと、すごい諸先輩方がいます。

体が動かないなんて言っていられないですからね。もちろん、毎日ストレッチはかかせませんが（笑）。

――52歳といえば、お父さんが亡くなった48歳という年齢を過ぎていますが。

逸見 48歳になる前は不安がありましたよ。「ひょっとしたら、自分も48歳あたりで……」なんて考えていましたけど、実際にその年齢を過ぎたら「まだまだ元気で生きていけそうだな」って（笑）。40歳から毎年欠かさず人間ドックも行ってますし、飲み過ぎ、食べ過ぎにも注意していて。タバコも、止めてから10年以上は経っていますね。

そしてなにより毎日息子の無邪気な笑顔を見ていると、両親ともに健康第一で彼の成長をサポートし見届ける義務があるんだと強く思いますね。病気なんかになっていられない。自分が経験した悲しい思いを息子にはさせないぞって。自分の両親の分まで今ある家族とともにエンジョイするぞっ、生きてこそだぞって（笑）。

お話ししたように、父は本当に前に出て話したり、インタビューをするのも受けるのも好きな人だったので、生きていたら、こういった取材も積極的にガンガン受けて、自分が建てた家の話も喜んで話していただろうなって思うんです。なので、こういう取材を受けるたびに「親父、受けたかっただろうなぁ」と父を思い出しますね。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

2025年上半期 読まれた記事「家族部門」結果一覧

1位：父・逸見政孝が建てた“13億円豪邸”で生活→人気番組降板→仕事激減で“月収2万円”に…逸見太郎（52）が語る、それでも自宅を売却しなかったワケ

https://bunshun.jp/articles/-/81387



2位：23歳でマサイ戦士と出会い→交際10ヶ月で結婚…日本人女性（27）が結婚して驚いた独自の文化「夫婦の時間がまったくない」

https://bunshun.jp/articles/-/81386



3位：「もしかして自分の家は変なのか？」知的障害の兄を父が叩きつづけ、母は溺愛…機能不全家庭で育った男性（41）が絶縁に向かった“意外なきっかけ”とは

https://bunshun.jp/articles/-/81385



4位：「アラブの石油王の息子が同級生」「放課後はリムジンでお迎え」“港区の30億円豪邸育ち”超セレブダンサー（25）が語った、優雅すぎる高校時代

https://bunshun.jp/articles/-/81384



5位：「夫の愛人と会いました」「愛人から『死にます』と連絡が来て…」夫の“ゲス不倫”を暴露した人気漫画家・楠桂が明かす、不倫発覚から離婚までの経緯

https://bunshun.jp/articles/-/81383

（平田 裕介）