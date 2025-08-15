ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 逸見政孝さんの長男・逸見太郎 理不尽な暴行に遭うもこらえた過去を… アナウンサー 逸見太郎 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 逸見政孝さんの長男・逸見太郎 理不尽な暴行に遭うもこらえた過去を告白 2025年8月15日 13時43分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 逸見太郎が14日深夜の番組で、逸見政孝さんの息子であるが故の苦労を語った 学生時代は不良に絡まれ、いきなりボコボコにされたこともあったという 父親に「息子のニュース読ませるわけにいかない」ため、こらえたと明かした 記事を読む おすすめ記事 夏の甲子園 広陵の辞退を受け津田学園が不戦勝 大会本部が発表「このような事態になったことは大変残念ですが」 2025年8月10日 13時57分 玉川徹氏 広陵高校の出場辞退で指摘「誹謗中傷とか爆破予告が一番まずい」 2025年8月11日 10時2分 【甲子園】聖隷・上村敏正監督が３元号甲子園白星 センバツ落選騒動 記者が救われた指揮官の言葉 2025年8月9日 16時49分 【甲子園】津田学園・佐川竜朗監督が広陵の辞退に「非常に残念。１試合できなくなった喪失感が大きい」 2025年8月10日 14時45分 有名アスリートと異母兄弟判明の人気タレント 伊東市長の騒動に「大人の恥ずかしい汚い部分を」米国人の父は日本で俳優 2025年8月14日 12時53分