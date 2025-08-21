【首領ちゃん】 8月21日 連載開始 価格：200ポイント

講談社は8月21日、「モーニング」とコミックDAYSで「首領ちゃん」の連載を開始した。コミックDAYSでの価格は200ポイント。

本作は映画化もされた第23回手塚治虫文化賞受賞作「生理ちゃん」の著者小山健氏の新連載。突然の週休2日制にとまどうヒーローとワケあり子どものほのぼのライフが始まる。

【小山健氏コメント】

前作の連載を終えたあとしばらく休んでたんですが

休むのにも能力や経験が必要かもしれないと感じた期間でした。

そういったことを休日と戦うヒーローとして描けたらいいなと思います。

□Mission1「いちご狩り」のページ

【首領ちゃん】

国家転覆を目論む秘密結社「ブラックデビル」に、日本は侵略されていた。トップヒーロー・峰水ミネタは、街の平和を守るべく“職業ヒーロー”として、敵に立ち向かう日々。しかし、とある事件をきっかけに「ブラックデビル」は完全週休2日制を導入。よってヒーローも同じ勤務形態に。仕事人間の峰水は、“空白の2日間”に大混乱をするが、その混乱にはもう一つの理由があって──。