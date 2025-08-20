仲介外交の功を急いでロシア寄りの姿勢を強める米国のトランプ大統領が、ウクライナに譲歩を迫る展開の再来は、辛うじて回避された。

欧州が結束してウクライナを後押しし、米国の暴走を食い止めた意義は大きい。

トランプ氏が、ウクライナのゼレンスキー大統領とホワイトハウスで会談した。終了後、トランプ氏はウクライナ侵略の終結に向け、ロシアのプーチン大統領とゼレンスキー氏の会談の調整を始めたとＳＮＳで明らかにした。

ゼレンスキー氏との個別会談に加えて、英仏独伊とフィンランド、欧州連合（ＥＵ）、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のトップも訪米してトランプ氏と会談した。欧州首脳７人が短期間で日程を合わせて訪米したのは極めて異例だ。

ゼレンスキー氏を孤立させてはならないという危機感があったのだろう。トランプ氏が２月にゼレンスキー氏をホワイトハウスに迎えた際には、記者団の前で激しい口論となり、会談は決裂した。

トランプ氏は今回のゼレンスキー氏との会談に先立ち、米アラスカ州でプーチン氏と会談し、ウクライナに領土割譲を迫るロシアの主張に理解を示している。

だが、国際法を無視してウクライナの主権と領土を侵したロシアの蛮行を追認すれば、欧州のみならずアジアを含む世界の安定や秩序は保てない。

米国での会談を前に、ウクライナを支援する英仏主導の「有志連合」のオンライン首脳会合が開かれた。石破首相も参加し、「主権と領土の一体性に関わる問題は極めて重要」と述べた。

大国の論理で他国の利益が侵害される事態を防ぐには、欧州や日本が結束して国際的な規範を守り抜かねばならない。

当面の優先課題は、ウクライナでの停戦をどう実現するかだ。トランプ氏は従来、即時停戦が必要だという考えを示していたが、プーチン氏との会談後は、停戦より恒久的な和平合意を目指すべきだという主張に転じた。

和平合意は、ロシアが占領した地域の帰属をはじめ、難しい問題の解決が前提となる。交渉を長引かせ、その間にも侵略を続けて自国に有利な状況を作り出そうとしているロシアの時間稼ぎを許してはならない。

実際、トランプ氏と欧州首脳らの会談中も、ロシアはミサイルや無人機でウクライナへの攻撃を続けた。経済制裁などロシアに対する圧力の強化が不可欠だ。