¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È»Ø´ø´±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2ÆÀÅÀ¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ò¾Î»¿¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£17Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä5Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÀèÀ©¤«¤é1Ê¬¸å¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÆ²°Â¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢54Ê¬¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë½éÀï¤ò5¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¸«»ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Æ²°Â¡£»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤ë¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Åª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë°ú¤¤¤Æ¼é¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤À¡×¤ÈÆ±Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»î¹ç³«»Ï¤«¤éÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Æþ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÈà¤¬²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æ²°Â¼«¿È¤â¡¢¡Ö2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä5Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÀèÀ©¤«¤é1Ê¬¸å¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ËÆ²°Â¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢54Ê¬¤Ë¤âÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë½éÀï¤ò5¡Ý0¤ÎÂç¾¡¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½çÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Æ²°Â¼«¿È¤â¡¢¡Ö2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£