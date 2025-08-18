最近、「考えないといけないこと」が増えていませんか？ 新しい商品やサービスの企画。販売や宣伝の立案。マネジメント、採用、組織運営の戦略などなど……。

dp 「それなら、AIが役立ちます」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「考える仕事がラクになった！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

「1行」では伝わらない

ほとんどの場合、ひらめいた瞬間のアイデアはワンワード、あるいは1行程度だったりします。「肩こりに効く炭酸飲料！」みたいな。

でも、その1行を聞いただけでは、そのアイデアが意味するところをすべて理解・把握はできません。情報量が少ないため、その1行あるいはワンワードに込められた発案者の意図を読み取りきれないこともあります。

もう少し具体的にアイデアを記述した方が、相手もアイデアの内容を把握しやすくなり、ディスカッションするにも好都合。評価もしやすくなります。

ところが、アイデアを発案した本人でさえ、まだ全貌は見えていない。そんな状況がほとんどです。

1行アイデアをAIでわかりやすくする技法「アイデアスケッチ」

そんなときに役立つのが、AIです。

たとえばAIを使って、1行程度のアイデアを、詳細がわかるように具体的に言語化する方法があります。

それが、技法その24「アイデアスケッチ」です。

思考・発想法分野のベストセラー『考具』の著者である加藤昌治さんが著書の中で紹介して有名になった同名の手法を、AIで実践する方法です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜AIへの指示文（プロンプト）＞

〈アイデアを出したスレッドに続ける、もしくはアイデアを記入する〉

このアイデアを「アイデアのタイトル1行」および「アイデアの詳細内容3行」という形式で記述してください。誰向けの、何で、狙いは何かが、なんとなくわかるようにしてください。方向性を大きく変えて3パターン書いてください。

AIにざっくりとしたアイデアを投げて、「誰に」「何を」「どんな狙いで」を補足してもらいます。

「新しい歯ブラシ」の1行アイデアを具体化してみよう

この技法を使えば、まだ抽象的な状態のアイデアを「もしかして、あなたの言いたいことは、こういうこと？」と、AIが言語化してくれます。

たとえば、こんなアイデアがそうですね。

＜AIへの質問＞ 〈歯磨き粉を使わないでもしっかり歯を磨ける歯ブラシ〉

このアイデアを「アイデアのタイトル1行」および「アイデアの詳細内容3行」という形式で記述してください。誰向けの、何で、狙いは何かが、なんとなくわかるようにしてください。方向性を大きく変えて3パターン書いてください。

「しっかりって、どれくらい？」「どうやってやるの？」「誰が使うの？」と、様々なツッコミを入れたくなるアイデアです。正直、わかったような、わからないようなアイデアかもしれません（サンプルなので、わざとそうしています）。さて、AIはどんなふうに具体化をしてくれるのか。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）