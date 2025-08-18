時価総額4兆ドル！破竹の勢いの半導体企業「エヌビディア」、たったの5年前に「100万円」投資していたら今いくらになっている？

エヌビディアとマイクロソフトが時価総額4兆ドル（1ドル145円換算で、約580兆円）の大台に乗せたことがニュースになっている。東証に上場しているすべての企業の時価総額を足して約1042兆円（2025年7月末現在）だが、この2銘柄で約1160兆円と東証の時価総額を上回ることになる。

これを受け、2億り人で投資作家の桶井道（おけいどん）氏は次のように言う。

「米国では大企業が成長し続けています。個人的に珍しい銘柄を探そうとせずに、素直に大企業の成長に乗っかるのが王道だと思います。半導体株には可能性を感じます」

本稿では、「エヌビディアに、たったの5年前に100万円投資していたら今いくらになっているのか。また半導体株の可能性」について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井氏に、解説してもらう。

半導体投資の基本の「キ」

トランプ政権になってから、株価は上昇しているものの安定的とは言えません。関税の話になるたびに株価が揺さぶられます。4月の「関税ショック」は記憶に新しいでしょう。国際情勢も不安定ですし、米国の不況懸念もあります。とはいえ、長期で見ると、市場が成長する分野への投資は良い結果になる可能性が高いです。そのひとつに半導体が挙げられます。

半導体は、家電製品、パソコン、スマートフォン、自動車など多くのものに使われています。AIや自動運転にも欠かせません。私たちの生活は半導体抜きでは成り立たないのです。そればかりか、戦闘機、レーダー、誘導ミサイルなどにも使われており、国防にも欠かせません。経済産業省によりますと、世界の半導体需要は、2030年には2020年と対比して約2倍の規模になるとされています。

半導体関連株は、多くの銘柄があるため探すことが困難に思えるかもしれせんが、実は時価総額が大きな米国株を選んでおけば、さらに成長する可能性を持っています。その代表がエヌビディアです。マイクロソフトと世界の時価総額1位を競っているような巨大企業です。それだけ大きくとも、成長を続けています。

エヌビディアとは

エヌビディア（ティッカーコード：NVDA）とは、どのような会社なのでしょうか。世界で初めて時価総額4兆円ドルに到達したとの報道や、半導体関連株であることは、投資家の皆さんならご存じだと思います。

もう少し掘り下げてみましょう。

半導体は非常に多くの工程を経て製造されます。そのため、近年では設計と製造を分離する「水平分業型」が主流となっています。つまり、設計を専門にする企業と製造を専門にする企業があるということです。製造を専門とするリーディングカンパニーはTSMC（台湾）です。熊本に工場ができたことから日本でも有名になりました。エヌビディアもTSMCに製造を委託しています。対して、設計を専門にするリーディングカンパニーはエヌビディアです。自社では製造しないファブレス企業にあたります。「GPU」と呼ばれる画像処理半導体をコア事業として、ゲーム機に始まり、現在はAIによって、業績が急拡大、株価が急成長しています。カリスマCEOのジェンスン・フアン氏の存在が非常に大きいと思います。

株価推移

次に、株価推移を見ましょう。

※単位はドル。株式分割を考慮済み。

2015年7月末 0.49

2016年7月末 1.42

2017年7月末 4.06

2018年7月末 6.12

2019年7月末 4.21

2020年7月末 10.61

2021年7月末 19.49

2022年7月末 18.16

2023年7月末 46.72

2024年7月末 103.73

2025年7月末 179.27

株価は、2年で約1.7倍、5年で約16.9倍、10年で365.9倍です。文句のつけようのない成績です。

業績推移

次に業績推移を見ましょう。株価が業績を伴っていないバブル状態ではないかを確認します。

※エヌビディアは1月決算です。単位は百万ドルです。

決算期 売上高／営業利益／当期純利益

2020年 10,918／ 2,846／ 2,796

2021年 16,675／ 4,532／ 4,332

2022年 26,914／10,041／ 9,752

2023年 26,974／ 5,577／ 4,368

2024年 60,922／32,972／29,760

2025年 130,497／81,453／72,880

5年で、売上高は約12倍に、営業利益は約29倍に、当期純利益は約26倍になっています。2024年度に売上高609億ドル（1ドル145円換算で8.8兆円）もある企業が、翌年度に2倍以上の1305億ドル（同18.9兆円）にも成長するとは、通常では考えられない非常に優秀な結果です。当期純利益も、この1年で約2.4倍です。ちなみに、営業利益率（3年平均）は40％台半ばと非常に優秀です。

しっかりと増収増益しており、株価がバブル状態ではないことがわかりました。

たったの5年前に100万円投資していたら

では、たったの5年前にエヌビディアに100万円投資していたら、今いくらになっているでしょうか。

5年前となる2020年7月末の株価は10.61ドルです。為替レートは1ドル105.88円でした。エヌビディアの株価は日本円換算すると1株1123.39円となります。100万円あれば、890株（99万9817円相当）購入できます。

2025年7月末の株価は、179.27ドルです。為替レートは1ドル150.74円です。エヌビディアの株価は日本円換算すると1株2万7023.16円になりました。890株で計算すると2405万612円です。

100万円がたったの5年で、2405万円にもなりました。5年で約24倍とは、驚きの結果ですね。もっとも、株価上昇した実績のある銘柄を選び、振り返って「たられば」を語るのは簡単なことです。とはいえ、多くの半導体関連株も株価が上昇しています。ほかも追ってみましょう。

半導体株をポートフォリオに入れる時代に

半導体の製造工程は、設計と製造が分離されていると説明しましたが、ほかに材料、製造装置のメーカーがあり、また設計用ソフトウエアや水など関連企業を含めると半導体関連株は幅広く相当な数があります。

代表的な半導体関連株の、この5年間の株価の成績をご紹介します。

※（ ）内はコード。株価は2020年7月終値→2025年7月終値、成績で表示。株価分割を考慮済み。

・米国株

ブロードコム（AVGO） 31.67ドル→302.62ドル、約9.6倍

アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD） 77.43ドル→179.51ドル、約2.3倍

マイクロン・テクノロジー（MU） 50.06ドル→114.74ドル、約2.3倍

クアルコム（QCOM） 105.61ドル→159.06ドル、約1.5倍

テキサス・インスツルメンツ（TXN） 127.55ドル→189.52ドル、約1.5倍

アプライド・マテリアルズ（AMAT） 64.33ドル→189.39ドル、約2.9倍

ラム・リサーチ（LRCX） 37.71ドル→99.09ドル、約2.6倍

シノプシス（SNPS） 199.22ドル→645.35ドル、約3.2倍

・米国以外の外国企業（ただし、米国市場に上場）

ASMLホールディング（ASML） 353.72ドル→721.45ドル、約2倍

TSMC（TSM） 78.89ドル→242.91ドル、約3.1倍

・日本株

東京エレクトロン（8035） 9600円→27330円、約2.8倍

ディスコ（6146） 8390円→45550円、約5.4倍

アドバンテスト（6857） 1425円→10350円、約7.3倍

SCREENホールディングス（7735） 2605円→11980円、約4.6倍

レーザーテック（6920） 9200円→15520円、約1.7倍

信越化学工業（4063） 2455円→4395円、約1.8倍

東京応化工業（4186） 1840円→4162円、約2.3倍

栗田工業（6370） 2829円→5860円、約2.1倍

オルガノ（6368） 1325円→9440円 、約7.1倍

有力銘柄の株価をひととおり振り返りますと、半導体関連株をポートフォリオに入れる時代だと私は思います。

注意事項

最後に、注意事項を2つ挙げておきます。

ひとつめは、どの業界にも言えることですが、半導体関連株にも、上述のような勝ち銘柄があれば負け銘柄もあるということです。次のような株価が不調な銘柄があることも確かです。

インテル（INTC）は、この5年で比較すると、株価は47.73ドル→20.34ドルと半分以下です。STマイクロエレクトロニクス（STM）も、同期間で比較すると、株価は 27.94ドル→26.03ドルと約7％下落しています。

上述の、SCREENホールディングスは、5年間では株価上昇も、この1年で比較すると株価は12895円→11980円と約7％下落しています。また、レーザーテックも、この1年では株価は26830円→15520円と約42％も下落しています。したがいまして、選球眼を磨くこと、銘柄分散することが大切です。

ふたつめは、半導体関連株はボラティリティが高いことが欠点です。よって、ポートフォリオの多くを半導体関連株にしてしまうと、日々の株価の動きにハラハラさせられる可能性があります。投資の基本のひとつではありますが、セクター分散が大切です。

