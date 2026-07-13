【マネーの教科書】円安は止まらず、ドルベースの日経平均株価は下落…海外勢の利益確定売りは今後も続く米国債の利回りが上昇している。10年物米国債の利回りは3月に3.9％まで下落したが、その後は上昇が続き、現在は4.5％程度だ。米国債は「世界で最も安全な資産」といわれ、多くの投資家に利用されている。しかし、ロイターの記事によると、最近の物価上昇や財政悪化によって投資家の米国債離れが進み、代わりに米国の最優