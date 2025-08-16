この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の脱・税理士の菅原氏が、「わかっていない経営者が多すぎ…消費税の節税の仕組みを超わかりやすく解説します！」と題した最新動画を公開した。動画では消費税の課税・免税の境目で見落としがちな在庫や高額資産（自動車など）の扱いについて、「免税事業者から課税事業者になるとき、課税事業者から免税事業者になるときは在庫分は翌期に繰り込む。これで消費税を計算するのがポイント」と明言。多くの中小企業経営者や個人事業主が見落としがちな”在庫の罠”について、ホワイトボードを使い丁寧に解説した。

動画冒頭では、「決算のときにいっぱい仕入れたり車を買ったりしたら消費税って節税できるんですか？」という視聴者の質問に菅原氏が応答。「消費税のことだけ考えれば節税になるうちはできるが、場合によっては意味がないときもある」「その人が今どういう状況か、来期どういう状況かによって節税になるパターンとならないパターンがある」と、経営フェーズごとに税負担が変化する点を明かした。

消費税が課税か免税かは「2年前の売上で判定する。実際の納税額はその年のものを使う」というルールになっており、「ずっと免税事業者や、ずっと課税事業者なら在庫なんて考えなくていいが、切り替えのタイミングは要注意」と整理。「免税事業者の時に仕入れて在庫として繰り越した場合、課税事業者に切り替わった翌期にその在庫が経費になるから、消費税額も調整される。いつ・何を買うかで節税額が大きく変わる」と独自の実務ノウハウを披露した。

また「簡易課税を選択している場合は、そもそも在庫や車など大きな買い物は納税額に影響しない」と指摘。菅原氏は「車を買う予定のある人はむしろ簡易課税より本則課税が有利になることも。どの計算方式を選ぶか、何をいつ買うかだけで、税金は劇的に減る可能性がある」と強調し、「これを知らないと無駄に税金を払う羽目になる」と強く警鐘を鳴らした。

動画の終盤でも「どこでどんなタイミングで何を買うか、在庫はどうするか…このルールさえ押さえておけば消費税はコントロールできる。1000万円前後で売上が行ったり来たりする経営者には、特に重要な知識なので絶対に学んでほしい」と呼びかけて、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

20:12

高級ホテル体験談を語る！一番高かった宿泊先は？
21:30

リッツカールトンのスイートにアップグレードされた理由
22:31

まさかの“アップグレード”体験？ビジネスホテルの小ネタ

関連記事

脱・税理士の菅原氏が警鐘！「基礎控除額が今年から変わる」給与所得者は2年間の特例に注意

脱・税理士の菅原氏が警鐘！「基礎控除額が今年から変わる」給与所得者は2年間の特例に注意

 脱・税理士の菅原氏が解説　年金＋給与で230万でも住民税非課税!? “知らなきゃ大損”の制度と控除テクニック

脱・税理士の菅原氏が解説　年金＋給与で230万でも住民税非課税!? “知らなきゃ大損”の制度と控除テクニック

 脱・税理士の菅原氏が語る「現金取引も危険！親族間の金銭移動、税務署はこうして見抜く」

脱・税理士の菅原氏が語る「現金取引も危険！親族間の金銭移動、税務署はこうして見抜く」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

脱・税理士スガワラくん_icon

脱・税理士スガワラくん

YouTube チャンネル登録者数 121.00万人 982 本の動画
YouTubeチャンネル　「脱・税理士スガワラくん」はチャンネル登録者数100万人突破！ブログ 「脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！」は全国税理士ブログランキング第1位を獲得！」税理士でも言いづらい！お金に関する有益な情報やギリギリすぎる裏ワザをお伝えしていきます?
youtube.com/channel/UCwKupwJ1EpdNH8Z98SKjY2Q YouTube