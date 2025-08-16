この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の脱・税理士の菅原氏が、「わかっていない経営者が多すぎ…消費税の節税の仕組みを超わかりやすく解説します！」と題した最新動画を公開した。動画では消費税の課税・免税の境目で見落としがちな在庫や高額資産（自動車など）の扱いについて、「免税事業者から課税事業者になるとき、課税事業者から免税事業者になるときは在庫分は翌期に繰り込む。これで消費税を計算するのがポイント」と明言。多くの中小企業経営者や個人事業主が見落としがちな”在庫の罠”について、ホワイトボードを使い丁寧に解説した。



動画冒頭では、「決算のときにいっぱい仕入れたり車を買ったりしたら消費税って節税できるんですか？」という視聴者の質問に菅原氏が応答。「消費税のことだけ考えれば節税になるうちはできるが、場合によっては意味がないときもある」「その人が今どういう状況か、来期どういう状況かによって節税になるパターンとならないパターンがある」と、経営フェーズごとに税負担が変化する点を明かした。



消費税が課税か免税かは「2年前の売上で判定する。実際の納税額はその年のものを使う」というルールになっており、「ずっと免税事業者や、ずっと課税事業者なら在庫なんて考えなくていいが、切り替えのタイミングは要注意」と整理。「免税事業者の時に仕入れて在庫として繰り越した場合、課税事業者に切り替わった翌期にその在庫が経費になるから、消費税額も調整される。いつ・何を買うかで節税額が大きく変わる」と独自の実務ノウハウを披露した。



また「簡易課税を選択している場合は、そもそも在庫や車など大きな買い物は納税額に影響しない」と指摘。菅原氏は「車を買う予定のある人はむしろ簡易課税より本則課税が有利になることも。どの計算方式を選ぶか、何をいつ買うかだけで、税金は劇的に減る可能性がある」と強調し、「これを知らないと無駄に税金を払う羽目になる」と強く警鐘を鳴らした。



動画の終盤でも「どこでどんなタイミングで何を買うか、在庫はどうするか…このルールさえ押さえておけば消費税はコントロールできる。1000万円前後で売上が行ったり来たりする経営者には、特に重要な知識なので絶対に学んでほしい」と呼びかけて、動画を締めくくった。