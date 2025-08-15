この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「今年の分の年末調整や確定申告から“基礎控除額”や“給与所得控除額”が大きく変わります。今まで通りじゃないことを知っておいてください」と語ったのは、脱・税理士の菅原氏。YouTube動画「【期限付き!?】基礎控除額が〇〇万円分も変わります！あなたの所得に合わせた給与所得控除額教えます。」で、今年から始まる“税制改正”について徹底解説した。



動画冒頭、菅原氏は「気をつけないと税金高く納めることになるので」と警鐘。注目ポイントとして「年収の壁が103万から160万円へ上がる」「基礎控除額も全国民上がるが、所得によって適用額が違う」「2年間限定で控除が増額。その後3年目に減額される所得レンジもある」と分かりやすく説明した。



菅原氏によると、給与収入190万円以下の所得者の給与所得控除が従来の55万円から65万円と一律に増額され、さらに基礎控除においては「給与所得が132万円までの人は基礎控除が95万円に。2年間は多くの人が恩恵を受けられる」と明かす。例えば従来の「103万の壁」は「55万（給与所得控除）＋48万（基礎控除）」で算出できたが、今後は「65万＋95万＝160万の壁」となり、税金がかからない収入額が大きく緩和されることになるという。ただし、菅原氏は「ただ条件付きの壁が上がっただけで、2年間だけ控除が多くなる所得層もあり、3年目からは縮小されるケースもある。123万の壁と呼ぶ人もいるが、そもそも『壁じゃない』とも言われる」とも指摘。



また「せっかく壁が上がっても、社会保険の壁がある。税金は優遇されても社会保険料がかかるので、手取りは上がらないケースも多い」とリアルな実態も語った。最終的なアドバイスとして「細かな壁を気にせず、働くなら突き抜けるぐらい稼いだほうがいい」と「壁を気にして働き方を抑えるくらいなら、突き抜けるのが一番いい」と背中を押した。また最後には、「今年の分から控除額が変わるので、今まで通りで処理すると損する可能性も。自分の所得と控除金額をしっかりチェックしてください」と再度注意喚起して動画を締めくくった。



おまけトークでは、グミやお菓子の話題で盛り上がる和やかな一幕も。税制解説とギャップのあるゆるいやり取りで動画を終えた。