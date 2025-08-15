·ÈÂÓÀ¤ÈÀÅ²»À¤òÎ¾Î©¡ª¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤ëÄ¶¾®·¿ÀÅ²»Bluetooth¥Þ¥¦¥¹
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ØÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡ÖMA-BBS311DSN¡Ê¥À¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡×¡ÖMA-BBS311RN¡Ê¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Bluetooth Ver.5.1¤ËÂÐ±þ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¼è¤ê²ó¤·¤ä¤¹¤¯»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£¹ÈÏ°Ï¤ÊÄÌ¿®ÈÏ°Ï¤Èº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º
¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥¦¥¹¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ·ÚÎÌ¤À¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤Î·ä´Ö¤ä¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¥¹¥Ã¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¤«¤µ¤Ð¤é¤º»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤À¡£
¢£¥«¥Á¥«¥Á²»¤¬¤·¤Ê¤¤ÀÅ²»¥¿¥¤¥×
¿¼Ìë¤äÄ«Êý¤Ê¤É¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ê¤É²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¢£Bluetooth5.1ÀÜÂ³¤Ç¾ÊÅÅÎÏ¡õ°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®
BluetoothÅëºÜ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤·¤ÇÀÜÂ³¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÄÌ¿®ÈÏ°Ï¤¬È¾·Â10m¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¥Ñ¥½¥³¥óÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ü¥¿¥óÅëºÜ
¥Þ¥¦¥¹Î¢ÌÌ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Æ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£
¢£»ØÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëº¸±¦ÂÐ¾Î¥Õ¥©¥ë¥à
º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¦¼ê¤Ç¤âº¸¼ê¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅëºÜ
»È¤ï¤Ê¤¤´Ö¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥ÁOFF¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÃÓ¤Î¾ÃÌ×¤òÍÞ¤¨¤ë¡£
¢£»ØÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡ÖMA-BBS311DSN¡Ê¥À¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡×
