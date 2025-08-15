中日の中田翔内野手が１５日、バンテリンドームで会見を行い、今季限りでの現役引退を表明。１８年間のプロ生活を振り返った。

青色のネクタイに濃紺のスーツ姿で会見に臨んだ中田。引退を決断した理由については「全力でやってる中で、満足でき（る結果が出）なかった。これ以上、チームに迷惑をかけられないと思った」と述べた。

中田は大阪桐蔭１年夏の甲子園で聖地デビュー。春日部共栄（埼玉）との１回戦で中堅左に特大本塁打を放って勝利投手になるなど、４強入りに貢献した。当時最多の高校通算８７本塁打で、０７年の高校生ドラフトでは、４球団が１巡目で競合した末に日本ハムに入団した。栗山監督が就任した１２年から４番に定着。１６年は日本一に貢献し、１８年には平成生まれでは初の通算２００本塁打をマーク。春季キャンプで「レベチ（レベルが違う）」と、好仕上がりを口にした２０年に自己最多３１本塁打を放った。３度の打点王と５度のベストナインに輝き、チームの顔となった。１３、１７年のＷＢＣに出場し、１５年のプレミア１２では銅メダル獲得に貢献した。

日本ハム、巨人、中日と３球団を渡り歩き、一時代を築いた。出場機会を求めて、中日に移籍したが、度重なる腰痛に悩まされて、苦しんだ２年間。「うまくいかなかったことが多かった。悔いを挙げるとしたら、立浪さんに声をかけていただいた中で、中日に全く貢献できなかったことが申し訳ないし、悔しい気持ちです」。通算３０９本塁打のスラッガーがユニホームを脱ぐ。

◆中田 翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日、広島市生まれ。３６歳。大阪桐蔭では１、２年夏、３年春の甲子園に出場し、当時の最多記録となる高校通算８７本塁打を記録。０７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。１４、１６、２０年に打点王。１３、１７年ＷＢＣ日本代表。２１年８月に日本ハムから無償トレードで巨人に入団。２３年１１月に巨人との複数年契約を破棄し退団。同１２月に中日に入団。通算１７８３試合で打率２割４分８厘、３０９本塁打、１０８７打点。１８４センチ、１０７キロ。右投右打。