この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「1万円変わるだけで負担が一気に増える!?コレ知らずに●万円以上稼ぐのは大損です…」で、脱・税理士の菅原氏が住民税非課税世帯の仕組みや、知らなければ大きく損をしかねない“所得の逆転現象”について軽快なトークを交えながら徹底解説した。



動画冒頭、菅原氏は「230万円の収入の人が非課税になるケースがある」という興味深い事例を提示。「これは今日の動画のメインテーマ」と語り、住民税非課税世帯に該当する条件や、年金と給与の両立で控除がどのように計算されるかを分かりやすく説明した。



住民税非課税世帯の認定水準について、一般的には「所得が低い世帯」とされているが、年金受給者の例を挙げ「年収が155万円なら非課税、156万円なら課税という壁がある」と指摘。一方で、年金収入155万円に加えてアルバイトなどで年間75万円の給与所得があっても、適用される控除によって「合計230万円でも実は非課税になる」という“逆転現象”を紹介し、「156万円の年金だけだと課税なのに、230万円まで増えても非課税になるケースがあるのはおかしい。知らなきゃ損する仕組みなんです」と強調した。



住民税非課税世帯のメリットについても、進んで言及。「住民税が非課税だと給付金や保育料・介護保険料の減免、高額医療費制度の上限引き下げなど多様な恩恵がある」と語り、今後の生活設計において大きな差となる可能性を示した。また、「こうした複雑な制度を知っているかどうかで、受け取れる恩恵が変わる。実は住民税非課税かもしれない人が多いので、ぜひ一度確認してほしい」とファンへ呼びかけるシーンも。



終盤では、「年金が155万円以下なら均等割も所得割も一切かからず非課税。加えて給与収入が75万円までなら非課税枠を超えず安心して生活費補填が可能」とポイントを再強調し、動画を締めくくった。