個人的にXperiaの気に入っている点のひとつに「指紋センサー」があります。Xperiaの指紋センサーはこの数年、電源ボタン一体型を採用し続けています。

5月のイベントで撮影。近年は画面内の指紋認証が多いが筆者は電源ボタン一体派。しかしもっと言うなら、いまや影も形もなくなった背面認証派なのだが……

業務上、多くのスマートフォンに触れる機会がありますが、しっくり来るのはサイドの電源ボタン一体型でした。使いやすい・使いにくいというのは個人の感覚次第でしかないものの、Xperiaのひとつのポイントかもしれません。

ただ、ちょっと困ったこともあって時折、意図せずに触れてしまい画面が点灯してしまいます。両手の複数の指を指紋登録しているから、ということもあるけれど、端末をポケットにしまうときや自分のクルマに乗車して充電トレイにおくときなど、とくにやりがち。結構最近になって、そんなうっかりを防ぐ設定に気が付きました。

「セキュリティ」内の「押し込み式指紋認証」をオンにするだけ。通常、触れるだけで指紋認証が解除されて画面が点灯しますが、これにより指をボタンに当てたうえでさらに押下しなければ画面が点灯しなくなるのです。

設定内のきわめてわかりやすいところに、それはある。設定は隅々まで見てから使おう

かなり基本的な設定だとは思いますが、利便性は高いでしょう。ちなみに画面をダブルタップで点灯する設定を有効にしておき、画面ダブルタップ→指紋センサーに指を置くという動作をすれば、電源ボタンを押すことなくロックを解除できます。

登録した指紋を減らせば（＝認証できないから画面も点灯しない）いい気もしてきたけど、ある程度の利便性を求めるなら両手の指紋でロック解除できるようにしておきたいところ。当面はこの設定で使っていきたいと思います。