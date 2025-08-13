ÃæÂ¼¾©À®¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÀ¸¤¤ëÆ»¡×¡¡8Ç¯ÌÜ¤Ç³ÐÀÃµ¤ÇÛ¡ÄÀìÌç²È¤¬¸«¤¿¡È¤¤Ã¤«¤±¡É
¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®¡¢Å·Å¨¤Îºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹¶Î¬¤Î¸ý²Ð
¢£¹Åç 9¡¼2 ºå¿À¡Ê12Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡8Ç¯ÌÜ¤Î¥É¥é1¤¬¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤À¡£¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¤Ï12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿ÀÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇ¤·¡¢9-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤ÆâÍÆ¤ÎÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¿Ê¤à¤Ù¤Æ»¤Ë¡Ö¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó1»à¡£ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤ÎÄ¾µå¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¯¤ëÂçÃÝ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê3²ó¤Î¡Ë2ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÊÑ²½µå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢±¦Êý¸þ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¨¤¯¤¤¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤¬¸ý²Ð¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¤³¤Î²ó4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯5²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î³°³ÑÄ¾µå¤ò±¦Á°ÂÇ¡£¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦Êý¸þ¤Ë¤·¤«ÂÇ¤Á¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂÇ·â¡£Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤Î²ó¤â¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÂçÃÝ¤Ë¤Ïº£µ¨4Àï4ÇÔ¡£ÄÌ»»¤Ç¤â1¾¡13ÇÔ¤È´é¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÅ·Å¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬ÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤Æ5²óÅÓÃæ¤ÇKO¤È¸«»ö¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£8²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦Á°ÂÇ¡£¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤·¤Æ2ÅÀÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤ò.263¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤â4°ÌÉâ¾å¤À¡£3°Ì¤ÎDeNA¤Ë1¥²¡¼¥àº¹¤ÈÇ÷¤ê¡¢CS·÷Æâ¤ËÆùÇö¤·¤¿¡£
¹ÎÍ3Ç¯»þ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¤·°ìÌöµÓ¸÷
¡¡2017Ç¯¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¹ÎÍ3Ç¯»þ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï6ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£PL³Ø±à¡¦À¶¸¶ÏÂÇî¡ÊÀ¾Éð-µð¿Í-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î5ËÜ¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ°ìÌö¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï1°Ì¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¹ÅçÆþÃÄ¡£¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÈôÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¤ÓÇº¤ß¡¢1·³½é½Ð¾ì¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¡£2021Ç¯¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÂÇÎ¨1³äÂæ¤ÇËÜÎÝÂÇ¥¼¥í¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏºòÇ¯¡¢22¤«¤é96¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤â³«Ëë¤Ï2·³¡£¤À¤¬4·î¤Ë1·³¾º³Ê¤¹¤ë¤È5·î¤Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¸µ¡¹¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÁû¤¬¤ì¤¿Áª¼ê¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î²÷´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÌî¸ý»á¤Ï¸À¤¦¡£¿¤ÓÇº¤àÃæ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Êá¼ê¤«¤é³°Ìî¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£ÂÇ½ç¤Ï1¡¢2ÈÖ¤ä²¼°Ì¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤ä¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬µ±¤¤òÊü¤Ã¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Î»þ´ü¡£¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Âç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤«¤é8Ç¯¡£µÕÅ¾¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë