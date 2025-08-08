£Ò£É£Ú£É£ÎÌµÃÇ½Ð¾ì¤Ç£Â£Ä½Ð¶Ø¤Î¤È¤·¤¾¤¦¡¡¾×·âØò²ù¤Î´Ý´¢¤ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¼Õºá¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¡ÖÉé¤±¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡×Çë¸¶¡Ö±³¤¯¤µ¤¤¡×ÉÔ¿®´¶¤âÀ©ºÛ¥Þ¥Ã¥Á·èÄê
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£±Ê¬´ÖºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ò£å£á£ë£é£î£ç£Ä£ï£÷£î¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤ÎÂè£±£¶¡¦£µ²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ß¥Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ä«ÁÒ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç²ñÂ¦¤ËÌµÃÇ¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½Ð¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¾¤¦¤¬ÅÐ¾ì¡££±£¶¡¦£µÂç²ñ¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÝË·¼ç»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤·¤¾¤¦¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££Â£Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄº¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ìµ²¼¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¼Õºá¡£¿³ºº°÷¤ÎÇë¸¶Íµ²ð¤«¤é¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Æ¡¢£²²óÏ¢Â³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤è¤Í¡©ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤·¤¾¤¦¤Ï¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¡£¹Â¸ý¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¾µÂú¤ÏÆÀ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢µªº¸±ÒÌç¤µ¤ó¤«¤é±¿±Ä¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø½Ð¤ë¤«¤é£Â£Ä¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¾µÂú¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤¬°¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ë·¼ç»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±À¿°Õ¤ò¤ß¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«ÁÒ¤«¤é¡Ö¤Ç¤â£Ò£É£Ú£É£Î½Ð¤ë»þ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ£Ò£É£Ú£É£Î½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¤Þ¤¿¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÀµÄ¾º£¸å½Ð¤ì¤Æ¤â½Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â£±²ó¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Çë¸¶¤Ï¡Ö±³¤¯¤µ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢Ä«ÁÒ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÅÔ¹ç¤¤¤¤ÅÛ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡££Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤éÍè¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒ¤ÏÄï¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤¬£Õ£Æ£ÃÄ©Àï¤ÎºÝ¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£²ó¤Î¤È¤·¤¾¤¦¤Î·ï¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤·¤¾¤¦¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Â£Ä¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢£Â£Ä¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ÆÀï¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ä«ÁÒ¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÉÔµÁÍý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÞ¤¤ç»²Àï¤È¤«¿§¡¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤â»×¤¦¡£º£²ó¤òºÇ¸å¤Ë¡£¼¡¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡£º£²ó¤Ïµö¤·¤Æ¡¢À©ºÛ¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¥ä¥ÄÍÑ°Õ¤·¤¿¤«¤é¤½¤ì¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢£Ê£Ô£Ô¤ÎÃÝ¸«¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£