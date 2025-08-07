¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡¢Æ±´ü¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¡È¤Ò¤Ã¤«¤±¶¶¡É¤Ç¹æµã¡¡¸åÇÚ¤¬Ë½Ïª¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤½Ð¤·¤Æ¡Ä»°°æ¼÷¤°¤é¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤·¤Î¸åÇÚ¤Ë¡È¹õÎò»Ë¡É¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬Âçºå¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Ë¡¢ßÀ²È¤È¤è¤¯°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥Ê¤«¤é¥¤¥±¥À¡×¤ÎÃÓÅÄ¼þÊ¿¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÅ·¼³ÁÍ¡¦À¥²¼Ë¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¤Î4¿Í¤Ç°Â²Á¤Ê¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¸®¹Ô¤³¤«¡¢¤Ã¤ÆÅ¹½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢À¥²¼¤µ¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¥ä¥Ä¤ËÂ³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£À¥²¼¤â³ØÀ¸»þÂå¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÎÉðÆ®ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¸å¤í¤«¤éÂ¤ò³Ý¤±¤¿ÃËÀ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëµð´Á3¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¡¢4ÂÐ4¤Î¿Þ¼°¤Ë¡£°ì¿¨Â¨È¯¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢À¥²¼¤ÈÁê¼ê¤Î¥Ü¥¹ÅªÂ¸ºß¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤³¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡ÊßÀ²È¡Ë¤¬¡¢¤â¤¦²Ð¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤¬»ß¤á¤ëÃæ¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«2¿Í¤ò°ú¤Î¥¤·ÊÌ¤ì¤¿¤¬¡¢À¥²¼¤¬ßÀ²È¤Ë¡Ö¥ª¥Þ¥¨¡¢°ì²ó°ú¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥±¥ó¥«¤¹¤ó¤Í¤ó¡ªÌÀÆü»Å»ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢´é¼ð¤é¤·¤ÆÉñÂæ½Ð¤ó¤Î¤«!!¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¤·¤«¤âÂçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤ÎÈË²Ú³¹¡¦½¿¶¶¡¢ÄÌ¾Î¡¦¤Ò¤Ã¤«¤±¶¶¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤Ï¡ÖßÀ²È¤µ¤ó¤¬¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤À¤·¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤é¸åÇÚ¤Ï¸«¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±¶¶¤ÎÃ¼¤Ç±£¤ì¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬¤â¤¦¡Ä»°°æ¼÷¤°¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¡Ö°ÂÀ¾ÀèÀ¸¡¢¥Ð¥¹¥±¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹æµã¤¹¤ë»°°æ¤ËÎã¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¥²¼ÀèÀ¸¡¢¥±¥ó¥«¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤¿¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÎßÀ²È¤Ï¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤ë¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¥ï¡¼¥Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²¶¤Ï¡È¥ª¥Þ¥¨¤¬¤½¤â¤½¤â¥±¥ó¥«Çä¤é¤ì¤¿¤ó¤Á¤ã¤ó¤¦¤«¤¤¡Ä¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âÀµÏÀ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤·¤Ç¡¢²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÅö»þ¤Î´¶¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ¥²¼¤ÏÌÀÆü´é¼ð¤é¤·¤Æ¡Ä¤È¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤³¤È¤â¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë²¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤¬¡¢¡È¥ª¥Þ¥¨Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡£¥¢¥¤¥Ä¤Î¼ª¸«¤¿¤«¡©¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¿¤ä¤í¡£½ÀÆ»·Ð¸³¼Ô¤ä¤¾¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡È¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡£¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¾åÃ¦¤²¤ä¡ªÉþ¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ó¤Í¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Àï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Çµã¤¤¤Æ¤Æ¤ó¡¢²¶¤Ï¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£