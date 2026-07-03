ホットパレットが展開するペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店で、ペッパーランチ1号店のオープン日であるきょう7月3日に「World Pepper Rice Day（ワールドペッパーライスデー）」を開催する。【写真】お肉がゴロゴロ…『沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）』昨年の実施で好評だったことを受け、今年も要望に応え、世界17の国と地域、570店舗で同時開催。同企画は、看板メニューの