物価高でも格安、コスパ最強の野菜といえば「小松菜」と「もやし」！安いだけじゃない、生産者だからこそ知っている魅力や、栄養素を最大限活かす絶品レシピをご紹介します。【写真を見る】“もやし”は野菜室に入れない！？コスパ最強！小松菜＆もやし活用術【ひるおび】「小松菜」はなぜ安い？生産者を取材価格の変動がほとんどなく、他の野菜よりお得に買えることが多い「小松菜」ですが、なぜ価格が安定しているのでしょうか？