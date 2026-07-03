住宅ローンの固定金利などにも影響する長期金利が一時2.81%をつけ、およそ30年ぶりの高い水準となっています。きょうの債券市場で、長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.81%まで上昇しました。1996年以来、およそ30年ぶりの高い水準です。背景にあるのは高市政権の経済財政運営への姿勢です。高市政権となって初めての経済財政運営の基本方針「骨太の方針」を示しましたが、市場では日銀の追加利上げをけん制す