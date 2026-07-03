大分県別府市で大学生2人が車にはねられて死傷した事件から丸4年。6月29日、東京・JR渋谷駅前では、大分県警や支援団体が、殺人容疑などで重要指名手配されている八田與一容疑者（29）に関する情報提供を呼びかけた。「この日は渋谷のほか、北海道、神奈川、大阪、沖縄など全国11都道府県で情報提供を呼びかける街頭活動が一斉におこなわれました。今回、大分県警は八田容疑者が運転していたとみられる車の新たな防犯カメラ映像を