海鮮居酒屋「磯丸水産」は6日より、夏を熱く盛り上げる「韓国フェア」を開催する。暑い夏に食欲をそそる、酒にもぴったりの韓国メニューが勢ぞろい。さらに、日頃の感謝を込めて、公式アプリ会員限定のお得なキャンペーンも実施する。【写真】チーズがとろ〜り『チーズトッポキ』ほかメニュー一覧7月末までの期間限定で、「韓国フェア」のメニューを注文のアプリ会員に、次回使える「氷結レモンまたは氷結無糖レモン」のいずれ