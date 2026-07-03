山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。7月2日（木）に放送された同番組には、野村周平、なえなの、相席スタート・山添寛がゲスト出演。“SNSの機能を利用した恋愛アピール”が話題にあがると野村は、誰もが知る有名女性歌手にDM（ダイレクトメール）を送ったことがあると衝撃の告白をした。【映像】鈴木愛理「超ド下ネタなやつしかこない」DMにまつわ