ブルボンは、「おさかなスナックアーモンドミックス」およそ2万2000袋を自主回収すると発表しました。【映像】「えび」混入で自主回収となったスナック菓子回収するのは、先月30日に期間限定商品として発売されたスナック菓子「おさかなスナックアーモンドミックス」およそ2万2000袋です。今月1日に原材料に使用していないアレルギー物質の「えび」が混入していることがわかり、会社が定める基準を超えていました。原材料