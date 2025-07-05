¡Ú¿·ÇÏ/¾®ÁÒ5R¡Û¥È¡¼¥»¥ó¥é¡¼»º¶ð ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡7·î5Æü¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥é¥é¥¯¥ì¥¢¥É¥ë¡¼¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦¿¹½¨¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:09.4¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú·Ã»³ÆÃÊÌ¡ÛÉðËµ³¼ê¤¬Ï¢¾¡¡Ä8R¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥¦¥©¡¼¥é¡¼¥¯¥é¡¼¥¯¤ÇV¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇµÞÄÉ
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤¬Á¯¤ä¤«¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï5ÈÖ¼ê¤«¤é½ù¡¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¶¥ÇÏ¤Ç¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤ÏÆâ¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿Ê½Ð¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿3ÈÖ¼ê¤«¤é·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¡¢¥é¥¹¥È100mÉÕ¶á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÞÄÉ¡£ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ìµ¤¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î¡Ë
Éã¡§¥È¡¼¥»¥ó¥é¡¼
Êì¡§¥¹¥È¥í¥Ü¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
ÊìÉã¡§Speightstown
ÇÏ¼ç¡§¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à