àÂÇ¤ÁÀÚ¤êÀ£Á°á¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤â±äÌ¿!? ÍèÇ¯¤ÎàÍò¡¦²ò»¶ÆÃ¼ûá¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎàÈé»»ÍÑá
£··î¤«¤é¤ÏÅÁÅý¤Î¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é
Íè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¸å¤Ë»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ØÍò¡Ù¡£¸½ºß¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°Ãæ¤À¡£
£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡ØÓË¸Æ!! ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢£··î£¹Æü¤«¤é¤ÏÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¡¢¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤È¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ç09Ç¯¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSSBC¡Ë¡×¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤À¡£SSBC¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÊÌÈÉ¡ÖSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¤Ê¤É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ìÄ«¤Î·º»ö¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ê¿å£¹¥É¥é¥Þ¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤°¤ì·º»ö½ã¾ðÇÉ¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Á¡Ç05Ç¯¡Ë¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¡Ç02Ç¯¡Á¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî·º»ö¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Ù¤Ï¡Ç15Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø·º»ö£·¿Í¡Ù°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡£ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¤¬¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¼ç±éÏ¢¥É¥é¤Ï£³ºîÏ¢Â³¤Ç¥Æ¥ìÄ«¤Î¡Ø¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¡Ù¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤Î£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎGPÂÓ¡Ê¸á¸å£·¡Á11»þ¡Ë¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ç¯£´·î´ü¤Î¿å£¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÆÃÁÜ£¹¡Ù¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
°ìÊý¤ÇÁêÍÕ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¡ØÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡Ù¤¬ÆüÍË¸á¸å£¶»þ¤«¤é¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤ÏÅÚÍË¸á¸å£·»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤ÏÅÚÍË¸á¸å£´»þÈ¾¤«¤é¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈùÌ¯¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤ÏÌÚÍË¸á¸å£·»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÍò¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØVSÍò¡Ù¤ò¡Ç21Ç¯£±·î¤«¤é¡ØVSº²¡Ù¤È¤·¤ÆÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤ÏÄãÌÂ¡£¡Ç22Ç¯£´·î¤Ë¡ØVSº² ¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¿ô»ú¤¬¾å¸þ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ç23Ç¯£¹·î¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬MC¤Î¤Þ¤Þ¡Ç23Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÌÚ£·¡ý¡ßÉô¡Ù¤Ç¤¹¡£ÁêÍÕ¤µ¤ó¤é·ÝÇ½¿Í¤¬³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Éô³è¤ò¼«¤éÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º»ëÄ°Î¨¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºòÇ¯£´·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÏÈ¤«¤é´ÙÍî¡£¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤Ë²þÂê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ºß¤Î´ØÅì¥í¡¼¥«¥ëÏÈ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ä¾¶á¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï£¶·î£·Æü¤¬2.4%¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢Æ±14Æü¤¬2.6%¡¢Æ±21Æü¤¬2.8%¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤ÎÂ¾¶É¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤¬¡¢Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬MC¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÊüÁ÷»þ´ÖÂÓ¤â»ëÄ°Î¨¤â¤µ¤ß¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î±½¤âÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£µ·î¤ÎÍò²ò»¶¤ÎÈ¯É½¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íò¤Îà²ò»¶¥Ó¥¸¥Í¥¹á¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁêÍÕ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¸¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÏÉÔ¿¶¤Ç¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤â¤¢¤Þ¤ê»ëÄ°Î¨¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢GPÂÓ¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ØÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËÂ¸Â³¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¾ë²¼ÂºÇ·»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î³èÆ°½ªÎ»È¯É½¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÈÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂ¾¶É¤È¶¥Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤ª¤¿¤¯¤ÏÍ¥Àè½ç°ÌÍî¤Á¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î£µ·îËö¤ËÍò¤Î³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¿ô»ú¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤À¤±à²ò»¶ÆÃ¼ûá¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£