¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¶âÈ±¤«¤éÁ¯¤ä¤«ÀÄÈ±¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÄ¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢¿·¤·¤¤È±¿§¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄÈ±¤òÈäÏª¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¡Êº¸¡Ë¡¿¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù¤Ç¤Î¶âÈ±¥Ø¥¢¡¿2022Ç¯¤Ë¤âÀÄÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢
¢£¥ß¥»¥¹¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤Î¥Ë¥åー¥Ø¥¢ー¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
Mrs. GREEN APPLE¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË23¡§08º¢～¡Ë¡£6·î2Æü¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼ýÏ¿»þ¤Î¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£²ó¤«¤é #Æ£ß·ÎÃ²Í ÀèÀ¸¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄÈ±¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÆ£ß·¤Î»Ñ¤¬¡£Æ£ß·¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Í¥¤¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤Î¹Ã¤ò¸«¤»¤¿¥Ýー¥º¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±¦Ã¼¤Ë¥Ôー¥¹¤¹¤ë¼ã°æÞæÅÍ¡¢Ãæ±û¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï¡¢Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤µ°î¤ì¤ë¥Ýー¥º¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
Æ±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥ß¥»¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ñー¥Þ¥Ø¥¢¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óÀÄÈ±¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÀÄ¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÄ¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄÈ±¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡ª¡×¡Ö¹õ¥Í¥¤¥ë¡¢¤Ò¤í¤Ð¤È¤ªÂ·¤¤¡©¡×¡ÖÂç¿¹¤¯¤ó¤âÈ±Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¸åµ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿°Ê³°¤Ë¤â¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£