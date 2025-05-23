ÈÈºá½¸ÃÄ¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤«¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË7¿Í¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤¬¿ÈÊÁ¹´Â«
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤é¤Ë¤è¤ëÈÈºá½¸ÃÄ¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¤«¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË7¿Í¤¬21Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆþ´ÉÅö¶É¤Ï21Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤é¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¤«¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¤ë27ºÐ¤«¤é45ºÐ¤ÎÃË7¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7¿Í¤Ï¤«¤±»Ò¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á6¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
6¿Í¤Ï·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÅð¤àÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7¿Í¤Ïº£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£