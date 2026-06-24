何者からと共謀して、香川県坂出市の男性（60代）から投資名目で現金1350万円あまりをだまし取った疑いで三重県松阪市の無職の男（70）が逮捕されました。 警察によりますと、男（70）は、何者からとともにSNSのメッセージ機能で「資金を出金するには、担当者に税金および口座情報の修正費用として、現金を直接手渡す必要がある」などの嘘のメッセージを送り、今年１月22日から２月３日までの間、３回にわたり高松市