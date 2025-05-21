¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Ãæ´ÖÈ¯É½¤Ë°ÛÊÑ¡¡¡ÈÁª³°¡É¤«¤éÆùÇö¤¹¤ë29ºÐ¡¢¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡×
ÃæÆü¤Î³°Ìî¼ê¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÏºÙÀî¡¢²¬ÎÓ¡¢¥«¥ê¥¹¥Æ¤À¤¬¡Ä
¡¡7·î23Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢24Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·òÆ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£21Æü¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ÎÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³°¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÁª½Ð·÷Æâ¤ËÆùÇö¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¡¢ÃæÆü¤Î¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¡£Ãæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤Ï2Ëü2732É¼¤ò½¸¤á¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°³°Ìî¼êÉôÌç¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Áª½Ð·÷Æâ¤Ç¤¢¤ëÆ±ÉôÌç3°Ì¤Î²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î2Ëü2791É¼¤Ë59É¼º¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¾åÎÓ¤Ï¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃæÆü¤«¤é¤Ï²¬ÎÓ¤ÎÂ¾¤ËºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤È¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥ÆÆâÌî¼ê¤¬¡Ö³°Ìî¼êÉôÌç¡×¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÀª¤òÍÞ¤¨¤¿4°Ì¤È¤¤¤¦²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áSNS¤Ç¤ÏÃæ´ÖÈ¯É½¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³°¤À¤±¤É3°Ì¤Ë59É¼º¹¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö²¬ÎÓ¤È¾åÎÓ¤Ç3°ÌÁè¤¤¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¾åÎÓ¤ËÅêÉ¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¾åÎÓ¤Ï¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³°¤À¡£¤½¤ì¤Ç4°Ì¤ÏÂç·òÆ®²á¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¾åÎÓ¤ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë¾åÎÓ½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î2017Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°¤Ë¡£ÃæÆü¤Ç¤âºòµ¨¤Ï46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.191¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.276¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡¢OPS.750¤È¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£Éü³è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë29ºÐ¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È³°¤«¤é¡È²¼Ñî¾å¡É¤Ç2ÅÙÌÜ¤Îµå±ã¤ÎÉñÂæ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£