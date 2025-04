In defense of Ukraine Anonymous has released 10TB of leaked data on all businesses operating in Russia, all Kremlin assets in the West, pro-Russian officials, Donald Trump, and more. 🇺🇦 #OpRussia https://t.co/Z1wKhjcSUz pic.twitter.com/Hod9qGBi8l— Anonymous (@YourAnonCentral) April 15, 2025

多方面に対してハッキングを仕掛けている 匿名のハッカー集団「アノニマス」 が、ウクライナ防衛を目的としてロシアに大規模なサイバー攻撃を行い、入手した10TB分の情報をオンラインで公開しました。アノニマスはアメリカのドナルド・トランプ大統領にも批判的な立場を取っており、公開された情報にはトランプ大統領に関連するものも含まれています。Hacking group Anonymous unleashes huge cyberattack on Russia - World News - LADbible

https://www.ladbible.com/news/world-news/anonymous-cyberattack-russia-100-terabytes-data-leaked-965626-20250416Hacking group Anonymous claims massive cyberattack on Russia, releases 10TB leaked data - The Times of Indiahttps://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/hacking-group-anonymous-claims-massive-cyberattack-on-russia-releases-10tb-leaked-data/articleshow/120356677.cmsアノニマスはロシアによるウクライナ侵攻が発生した当初からウクライナを支持する姿勢を示しており、事態発生から半年のあいだにロシアの2500以上のサイトにハッキングを仕掛け、「分析には数年かかる」といわれるほど膨大なデータを盗み出して公開しています。ハッカー集団「アノニマス」がロシアから「分析に数年かかるレベルの膨大なデータ」を盗み出している - GIGAZINE一方で、アメリカにおいては第一次トランプ政権の時点で、トランプ氏を支持する陰謀論者「Q」のことを「もはや看過できない」と宣戦布告しています。トランプ支持の陰謀論者「Q」にハッカー集団Anonymous(アノニマス)が宣戦布告 - GIGAZINE今回アノニマスが公開したのは、ロシアの政治情勢や、ロシアに拠点を置く企業に関連する機密情報、親ロシア当局者の情報、ロシア国外にあるロシア政府の資産に関する情報などで、トランプ大統領に関連する情報も含まれています。公開されたフォルダーリストの一部。最下部に「Leaked Data of Dnald Trump」と、トランプ大統領の情報を格納しているとみられるフォルダーの存在が確認できます。なお、情報は他にもあるのか、第2弾の公開があるのかどうかについて、アノニマスは言及していません。