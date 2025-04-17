¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤ÇÎ¾ÀïÂâ¤¬¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¡×¤òÌÔÎõ¥¢¥Ô¡¼¥ë! - °æÆâÍªÍÛ¡ÖÍ·¤Ó¿´¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹!¡×
2025Ç¯5·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤È¤Ê¤ëV¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤¬4·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£2ÂçÀïÂâ¤Çº®À®¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀïÂâ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÔÎõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ
¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢µÜß·Í¤¡¢ÁêÇÏÍý¡¢ºØÆ£ÍþÍ¤¡¢Ê¿Àî·ë·î¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢°æÆâÍªÍÛ¡¢¼ò°æÂçÀ®¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¢Â¼¾å°¦²Ö
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Ï¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(1975Ç¯)¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é50Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿·µìÀïÂâ¤¬¶¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆµðÂç¤ÊÅ¨¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâVS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¥ª¡¼¥ìVS¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(1996Ç¯)¤«¤é29Ç¯ÌÜ¡¢Âè31ÃÆ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜºî¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù(2023Ç¯)¤Ï¡¢±§Ãè¤ÎÊÒ¶ù¤ÎÏÇÀ±¡Ö¥Á¥¥å¡¼¡×¤Î6²¦¹ñ¤ò¼£¤á¤ë²¦¤¿¤Á¤¬±§ÃèÁ´ÂÎ¤ò¤æ¤ë¤¬¤¹ÌÔ°Ò¤Ë¹³¤¤¡¢Ì±¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤Ã¤¿Ëö¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÊª¸ì¡£¤½¤·¤Æ¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(2024Ç¯)¤Ï±§Ãè¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤ï¤ë¼Ù°¤Ê¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤ÎË½ÎÏ¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ê¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤ÇÇú¾å¤¬¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³èÆ°¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£½»¤àÀ¤³¦¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÀïÂâ¡×¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¤¬¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é°æÆâÍªÍÛ¡¢ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢ºØÆ£ÍþÍ¤¡¢ÁêÇÏÍý¡¢µÜß·Í¤¤È¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é¤Ï¼ò°æÂçÀ®¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ê¿Àî·ë·î¡¢²Âµ×ÁÏ¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¤ò²Ã¤¨¤¿ÁíÀª12¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ªÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤ª¤è¤½80¥ö½ê¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ö¶¦±é¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ï?
°æÆâÍªÍÛ¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É/ÈÏÆ»ÂçÌé¤ò±é¤¸¤ë°æÆâÍªÍÛ¤Ï¡¢²¦ÍÍÀïÂâ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¾å±ÇÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¶½Ê³¤ò¹â¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÍÕ»³ÐÒ¼ù¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ö¥ë¡¼/ÌÄÅÄ¼Í»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ëÍÕ»³ÐÒ¼ù¤Ï¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊËÅÍ¤¯¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ö¥ë¡¼Àï»Î¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¼Çµï¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÈþ±©¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯/»ÖÉÛ¸ÍÌ¤Íè¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÈþ±©¤Ï¡¢¥Ò¥á¥Î¡¢¥ê¥¿¡¢¥Ö¥ó¥É¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢Í·±àÃÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿! »£±Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¨¤ê¤«»á(Â¼¾å)¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¶¦±é¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£ÍþÍ¤¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯/°¤µ×À¥¾û¤ò±é¤¸¤ëºØÆ£ÍþÍ¤¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¸¼ÈÙ(ÁêÇÏÍý)¡¢¥«¥°¥é¥®(²Âµ×ÁÏ)¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼(ÃÓÅÄ¶©»Ö)¤È¶¦¤Ë»Ô°æ¤ÎÁ±ÎÉ¤Ê¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È²Âµ×¤µ¤ó¤È¡Ø¶ÚÆù¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Ï¤º¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÁêÇÏÍý¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸/¿¶µ³¸¼ÈÙ¤ò±é¤¸¤ëÁêÇÏÍý¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¥ß¡¼Ìò¤ÎÃÓÅÄ¶©»Ö¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¤É¤Á¤é¤â¡È¤Í¤Ã¤È¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤À¤ó¤è¤ê¤â¼«Á³¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ú¤¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤ê¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÍ¾Íµ¤òÈ÷¤¨¤ë»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
µÜß·Í¤¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È/±ëÀèÅÍ¤ò±é¤¸¤ëµÜß·Í¤¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¥å¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È¶¦¤ËÃÏµå¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡Ö»ÏËö²°¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀèÅÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÍí¤á¤Æ!¡×¤È¡¢¤ä¤ä¤¤¤¸¤±µ¤Ì£¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡Ö²¶¤Ï¥Ó¥å¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¿µ¤¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÂçÌé¤¿¤Á¤ÈÀèÅÍ¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢»ÏËö²°¤ÎÆ°¤¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ó¥å¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼ò°æÂçÀ®¤µ¤ó
¥¯¥ï¥¬¥¿¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥®¥é¡¦¥Ï¥¹¥Æ¥£¡¼Ìò¤Î¼ò°æÂçÀ®¤Ï¡Ö¥Á¥¥å¡¼¤Î¥·¥å¥´¥Ã¥À¥à¤ËÂçÌé¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«?¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ×ÅÀ¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥®¥é¤¬ÂçÌé¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö(¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼)¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í!¡×¤È¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¤Ò¤¯ÂçÌé¤È¥®¥é¤ÎÇ®¤¤¶¦±é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°æÆâ¤â¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥±¾ì½ê¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤·¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿²Âµ×¤«¤é¡Ö¥ì¥Ã¥ÉÆ±»Î¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕÊËÅÍ¤µ¤ó
¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥ÈÌò¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØPJ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡Ù(£´·î24ÆüÊüÁ÷³«»Ï)½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢È±·¿¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¹çÀ®¡×¤¢¤ê¤¤Î»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÂÊª¤ÎÂçÆ»¶ñ¤ËÀÜ¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼(¼Â¼Ö)¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç!¡Ù¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¤êÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¹ø¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¸¥ã¥«¥ê¥Ð¡¼(·õ)¤¬¼ÖÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼»£±ÆÃæ¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¤È¤¤è¤¯¥Ò¥á¥Î¤Ë·õÀè¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï1Ç¯´Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ËÍ½´ü¤»¤ÌÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å°¦²Ö¤µ¤ó
¥«¥Þ¥¥ê¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¥í¥±¤ÇÎëÌÚ¡¢Ê¿Àî¤È¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í!¡×¤È2¿Í¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤æ¤º¤ä¤ó(Ê¿Àî)¤Ï¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢Ê¿Àî¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿Àî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¥ê¥¿¤¬É¬»à¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Ê¿Àî·ë·î¤µ¤ó
¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«Ìò¤ÎÊ¿Àî·ë·î¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¿¤Ç¤¹¤«¤éÉÔÆ°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È²æ¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ê®¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥ê¥¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«¤ËÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤À¤±Í·±àÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
²Âµ×ÁÏ¤µ¤ó
¥Ï¥Á¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥«¥°¥é¥®¡¦¥Ç¥£¥Ü¥¦¥¹¥Ìò¤Î²Âµ×ÁÏ¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥·¥¨¥êÌò¤ÎÃÓÅÄ¶©»Ö¡¢ºØÆ£¡¢ÁêÇÏ¤È¶¦¤Ë¾¦Å¹³¹¤Ç¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹Ã´Åö(ÃÓÅÄ)¤È¡¢¤½¤Á¤é¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹Ã´Åö(ÁêÇÏ)¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÁêÇÏ¤ÈÃÓÅÄ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¼¾ÅÙ¹â¤á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ¦¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆºØÆ£¤È¤Î¡Ö¶ÚÆùÃÌµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤¬¹ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¿©»ö¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¡¢¤è¤¯¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÎ¾ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¤Ä¤ÎÀïÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿²ÃÆ£´ÆÆÄ¡£¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏËÜºî¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥®¥ã¥°¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¯¥â¥Î¥¹/¥¸¥§¥é¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥·¥¨¥êÌò¡¦ÃÓÅÄ¶©»Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥ÉÆ±»Î¤ÎÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æÆâ¤µ¤ó¤È¼ò°æ¤µ¤ó
¡û¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤! Î¾ÀïÂâ¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¼«Ëý!
¸µµ¤¤è¤¯µó¼ê¤¹¤ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à
Â³¤¤¤Æ¡¢VS¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÎ¾ÀïÂâ¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÁêÇÏ¤µ¤ó
ÁêÇÏ¤Ï¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òµó¤²¤Æ¡Ö»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤Ï²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ°Ê³°¤Ç¤Î½¸¹ç¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎëÌÚ¤â¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÅÔ¹ç¤Î¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤éÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²Âµ×¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢°ìÂæ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ªÂæ¾ì¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤µ¤ó
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö(¤ª¸ß¤¤¤Î)»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò1Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥±¥ó¥«¤È¤«¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î·õ¤¬¥Ò¥á¥Î¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬(¾Ð)¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¤òÂº½Å¤·¡¢»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Î²È¤Ë½µ¤Ë²¿ÅÙ¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯ÍÕ»³¤µ¤ó
ÍÕ»³¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ó¿ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹! ËÍ¤ÏÍþÍ¤¤Î²È¤Ë²¿²ó¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ºØÆ£¤äµÜß·¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼«Ëý¤·¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
6¿Í¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òµó¤²¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó
Â¼¾å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊÑ¿È¤Î¡ÈÂ·¤ï¤Ê¤µ¡É¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡Ö¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î6¿Í¤ÏÊÑ¿È¤Î¤È¤¤ÎÆ°¤¤¬Á´°÷°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ·¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Âµ×¤Ï¡Ö·è¤á¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¡¢¥®¥é¤¬·õ¤ò¤«¤«¤²¤ëÆ°¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¥®¥é¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¦¤È¡¢Á´°÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎVS¤Ç¤Ï¡¢¿ô¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è!¡×¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÆ°ºî¤¬É¬Í×¤ÊÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÏÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Èº£Ç¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òÆóÅÙ¤âÃç´Ö¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
4·î14Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ãç´Ö¤«¤éÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÈþÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤è¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎëÌÚ¤¬¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Î½Å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²Âµ×¤µ¤ó
²Âµ×¤Ï¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö°áÁõ¤Î½Å¤µ¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ê! ²¶¤Î·¤¤Ï¸üÄì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°áÁõ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤¤¤Ø¤ó¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
Ê¿Àî¤µ¤ó¤Î¸ì¤ë¡¢¥ê¥¿¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ï
²Âµ×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¿Àî¤Ï¡Ö¥ê¥¿¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Î¤¿¤á»ë³¦¤¬°¤¯¡¢Â¤òÆ§¤ß³°¤¹´í¸±¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¿¤¬º£²ó¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¹ß¤ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¡¢´é¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å±£¤¹°áÁõ¤òÃå¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¼ò°æ¤µ¤ó
ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤¸¤ê¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ÎÆþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È°æÆâ¤µ¤ó
Â³¤¤¤Æ°æÆâ¤Ï¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î£±Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÍ¤¿¤Á(¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼)¤È(¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ)¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¡ØVS¡ÙºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÍèÇ¯¤Î¡ØVS¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜºî¤ò¤¾¤ó¤Ö¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Õ¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¸¼ÈÙ¤È¥¸¥§¥é¥ß¡¼¤Î¡¢¼¾ÅÙ¹â¤á¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹¶¦±é¤â¸«¤É¤³¤í!
¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¾ìÌÌ
V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é¤ÏBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2025 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£2ÂçÀïÂâ¤Çº®À®¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤À´¶ÁÛ¤ä¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÀïÂâ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÔÎõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢µÜß·Í¤¡¢ÁêÇÏÍý¡¢ºØÆ£ÍþÍ¤¡¢Ê¿Àî·ë·î¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢°æÆâÍªÍÛ¡¢¼ò°æÂçÀ®¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¢Â¼¾å°¦²Ö
º£Ç¯(2025Ç¯)¤Ï¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(1975Ç¯)¤Î½é²óÊüÁ÷¤«¤é50Ç¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿·µìÀïÂâ¤¬¶¦¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆµðÂç¤ÊÅ¨¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâVS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè£±ÃÆ¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ ¥ª¡¼¥ìVS¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(1996Ç¯)¤«¤é29Ç¯ÌÜ¡¢Âè31ÃÆ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜºî¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù(2023Ç¯)¤Ï¡¢±§Ãè¤ÎÊÒ¶ù¤ÎÏÇÀ±¡Ö¥Á¥¥å¡¼¡×¤Î6²¦¹ñ¤ò¼£¤á¤ë²¦¤¿¤Á¤¬±§ÃèÁ´ÂÎ¤ò¤æ¤ë¤¬¤¹ÌÔ°Ò¤Ë¹³¤¤¡¢Ì±¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤Ã¤¿Ëö¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÊª¸ì¡£¤½¤·¤Æ¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù(2024Ç¯)¤Ï±§Ãè¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤ï¤ë¼Ù°¤Ê¥Ï¥·¥ê¥ä¥ó¤ÎË½ÎÏ¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ê¡¢ÁÔÂç¤ÊÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤ÇÇú¾å¤¬¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³èÆ°¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£½»¤àÀ¤³¦¤ä¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¡ÖÀïÂâ¡×¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¤¬¡ÖVS¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é°æÆâÍªÍÛ¡¢ÍÕ»³ÐÒ¼ù¡¢ÎëÌÚÈþ±©¡¢ºØÆ£ÍþÍ¤¡¢ÁêÇÏÍý¡¢µÜß·Í¤¤È¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤«¤é¤Ï¼ò°æÂçÀ®¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Ê¿Àî·ë·î¡¢²Âµ×ÁÏ¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ¤ò²Ã¤¨¤¿ÁíÀª12¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ªÉñÂæ°§»¢¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤ª¤è¤½80¥ö½ê¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û2Âç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ö¶¦±é¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ï?
°æÆâÍªÍÛ¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥ì¥Ã¥É/ÈÏÆ»ÂçÌé¤ò±é¤¸¤ë°æÆâÍªÍÛ¤Ï¡¢²¦ÍÍÀïÂâ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¾å±ÇÁ°¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤È¶½Ê³¤ò¹â¤á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÍÕ»³ÐÒ¼ù¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ö¥ë¡¼/ÌÄÅÄ¼Í»ÎÏº¤ò±é¤¸¤ëÍÕ»³ÐÒ¼ù¤Ï¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊËÅÍ¤¯¤ó¤Ï»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ö¥ë¡¼Àï»Î¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¼Çµï¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÈþ±©¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ô¥ó¥¯/»ÖÉÛ¸ÍÌ¤Íè¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÈþ±©¤Ï¡¢¥Ò¥á¥Î¡¢¥ê¥¿¡¢¥Ö¥ó¥É¥ê¥ª¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢Í·±àÃÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤ê¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿! »£±Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¨¤ê¤«»á(Â¼¾å)¤È¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯¶¦±é¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£ÍþÍ¤¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯/°¤µ×À¥¾û¤ò±é¤¸¤ëºØÆ£ÍþÍ¤¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¸¼ÈÙ(ÁêÇÏÍý)¡¢¥«¥°¥é¥®(²Âµ×ÁÏ)¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼(ÃÓÅÄ¶©»Ö)¤È¶¦¤Ë»Ô°æ¤ÎÁ±ÎÉ¤Ê¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È²Âµ×¤µ¤ó¤È¡Ø¶ÚÆù¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ç¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¤Ï¤º¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÁêÇÏÍý¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸/¿¶µ³¸¼ÈÙ¤ò±é¤¸¤ëÁêÇÏÍý¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¥ß¡¼Ìò¤ÎÃÓÅÄ¶©»Ö¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡Ö¤É¤Á¤é¤â¡È¤Í¤Ã¤È¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤À¤ó¤è¤ê¤â¼«Á³¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ú¤¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤è¤ê¤Í¤Ã¤È¤ê´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÍ¾Íµ¤òÈ÷¤¨¤ë»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
µÜß·Í¤¤µ¤ó
¥Ö¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È/±ëÀèÅÍ¤ò±é¤¸¤ëµÜß·Í¤¤Ï¡¢±§Ãè¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡¢¥Ó¥å¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤È¶¦¤ËÃÏµå¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡Ö»ÏËö²°¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀèÅÍ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÍí¤á¤Æ!¡×¤È¡¢¤ä¤ä¤¤¤¸¤±µ¤Ì£¤ËÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡Ö²¶¤Ï¥Ó¥å¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¿µ¤¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤äÂçÌé¤¿¤Á¤ÈÀèÅÍ¤¬¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢»ÏËö²°¤ÎÆ°¤¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡¦¥Ó¥å¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼ò°æÂçÀ®¤µ¤ó
¥¯¥ï¥¬¥¿¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥®¥é¡¦¥Ï¥¹¥Æ¥£¡¼Ìò¤Î¼ò°æÂçÀ®¤Ï¡Ö¥Á¥¥å¡¼¤Î¥·¥å¥´¥Ã¥À¥à¤ËÂçÌé¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«?¡×¤È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÍ×ÅÀ¤òÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥®¥é¤¬ÂçÌé¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö(¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼)¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í!¡×¤È¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò¤Ò¤¯ÂçÌé¤È¥®¥é¤ÎÇ®¤¤¶¦±é¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°æÆâ¤â¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥±¾ì½ê¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤ËÏÃ¤·¡¢2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿²Âµ×¤«¤é¡Ö¥ì¥Ã¥ÉÆ±»Î¡¢ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕÊËÅÍ¤µ¤ó
¥È¥ó¥Ü¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ä¥ó¥Þ¡¦¥¬¥¹¥ÈÌò¤ÎÅÏÊÕÊËÅÍ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØPJ¡Á¹Ò¶õµßÆñÃÄ¡Á¡Ù(£´·î24ÆüÊüÁ÷³«»Ï)½Ð±é¤Î¤¿¤á¡¢È±·¿¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç¤Ï1Ç¯´Ö¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¹çÀ®¡×¤¢¤ê¤¤Î»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¡¢¼ÂÊª¤ÎÂçÆ»¶ñ¤ËÀÜ¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼(¼Â¼Ö)¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç!¡Ù¤È»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ú¤êÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¹ø¤Ëº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¸¥ã¥«¥ê¥Ð¡¼(·õ)¤¬¼ÖÂÎ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼»£±ÆÃæ¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¤È¤¤è¤¯¥Ò¥á¥Î¤Ë·õÀè¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¡¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï1Ç¯´Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ËÍ½´ü¤»¤ÌÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å°¦²Ö¤µ¤ó
¥«¥Þ¥¥ê¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥óÌò¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¥í¥±¤ÇÎëÌÚ¡¢Ê¿Àî¤È¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í!¡×¤È2¿Í¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¤æ¤º¤ä¤ó(Ê¿Àî)¤Ï¤´ÈÓ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢Ê¿Àî¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿Àî¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢¾è¤êÊª¤Ë¾è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¹¤°¤Ë¾è¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä±Ç²è¤ò¸«¤ë¤È¥ê¥¿¤¬É¬»à¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Ê¿Àî·ë·î¤µ¤ó
¥Ñ¥Ô¥è¥ó¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥ê¥¿¡¦¥«¥Ë¥¹¥«Ìò¤ÎÊ¿Àî·ë·î¤Ï¡¢Í·±àÃÏ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë»£±Æ¤Ç¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¿¤Ç¤¹¤«¤éÉÔÆ°¤ò´Ó¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È²æ¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ê®¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ò»£¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¥ê¥¿¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«¤ËÎ¥¤ì¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ì¤À¤±Í·±àÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
²Âµ×ÁÏ¤µ¤ó
¥Ï¥Á¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼/¥«¥°¥é¥®¡¦¥Ç¥£¥Ü¥¦¥¹¥Ìò¤Î²Âµ×ÁÏ¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥·¥¨¥êÌò¤ÎÃÓÅÄ¶©»Ö¡¢ºØÆ£¡¢ÁêÇÏ¤È¶¦¤Ë¾¦Å¹³¹¤Ç¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹Ã´Åö(ÃÓÅÄ)¤È¡¢¤½¤Á¤é¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹Ã´Åö(ÁêÇÏ)¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÁêÇÏ¤ÈÃÓÅÄ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¼¾ÅÙ¹â¤á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÁ¦¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆºØÆ£¤È¤Î¡Ö¶ÚÆùÃÌµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤¬¹ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤È¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¿©»ö¤¬¤¤¤¤¤è¤È¤«¡¢¤è¤¯¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
²ÃÆ£¹°Ç·´ÆÆÄ
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ø¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ÎÎ¾ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¤Ä¤ÎÀïÂâ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿²ÃÆ£´ÆÆÄ¡£¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÏËÜºî¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁ¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥®¥ã¥°¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¯¥â¥Î¥¹/¥¸¥§¥é¥ß¡¼¡¦¥Ö¥é¥·¥¨¥êÌò¡¦ÃÓÅÄ¶©»Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥é¥ß¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ì¥Ã¥ÉÆ±»Î¤ÎÇÈÄ¹¤¬¹ç¤¤¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°æÆâ¤µ¤ó¤È¼ò°æ¤µ¤ó
¡û¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤! Î¾ÀïÂâ¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¡×¤¬¼«Ëý!
¸µµ¤¤è¤¯µó¼ê¤¹¤ë¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à
Â³¤¤¤Æ¡¢VS¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÎ¾ÀïÂâ¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£
¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÁêÇÏ¤µ¤ó
ÁêÇÏ¤Ï¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òµó¤²¤Æ¡Ö»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Ç¤Ï²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»£±Æ°Ê³°¤Ç¤Î½¸¹ç¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎëÌÚ¤â¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÅÔ¹ç¤Î¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò¤á¤°¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤éÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²Âµ×¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢°ìÂæ¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ªÂæ¾ì¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤µ¤ó
ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö(¤ª¸ß¤¤¤Î)»×¤¤¤ä¤ê¤Ç¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò1Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥±¥ó¥«¤È¤«¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î·õ¤¬¥Ò¥á¥Î¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬(¾Ð)¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸Ä¤òÂº½Å¤·¡¢»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤òÌµ»ö¤Ë¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
ºØÆ£¤µ¤ó¤Î²È¤Ë½µ¤Ë²¿ÅÙ¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯ÍÕ»³¤µ¤ó
ÍÕ»³¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ó¿ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹! ËÍ¤ÏÍþÍ¤¤Î²È¤Ë²¿²ó¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ºØÆ£¤äµÜß·¤Î¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ò¼«Ëý¤·¡¢¥Ë¥Ã¥³¥ê¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
6¿Í¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òµó¤²¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó
Â¼¾å¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊÑ¿È¤Î¡ÈÂ·¤ï¤Ê¤µ¡É¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡Ö¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î6¿Í¤ÏÊÑ¿È¤Î¤È¤¤ÎÆ°¤¤¬Á´°÷°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ·¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ²Âµ×¤Ï¡Ö·è¤á¤Î¤È¤³¤í¤À¤±¤Ï¡¢¥®¥é¤¬·õ¤ò¤«¤«¤²¤ëÆ°¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤«¤é¥®¥é¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¦¤È¡¢Á´°÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎVS¤Ç¤Ï¡¢¿ô¥ö·î¤Ö¤ê¤Î¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è!¡×¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÆ°ºî¤¬É¬Í×¤ÊÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÏÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Èº£Ç¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òÆóÅÙ¤âÃç´Ö¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð
4·î14Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢Ãç´Ö¤«¤éÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÈþÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤è¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎëÌÚ¤¬¾Ð´é¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Î½Å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²Âµ×¤µ¤ó
²Âµ×¤Ï¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¡Ö°áÁõ¤Î½Å¤µ¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ê! ²¶¤Î·¤¤Ï¸üÄì¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×¤È¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°áÁõ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤¤¤Ø¤ó¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
Ê¿Àî¤µ¤ó¤Î¸ì¤ë¡¢¥ê¥¿¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤Ï
²Âµ×¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¿Àî¤Ï¡Ö¥ê¥¿¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Î¤¿¤á»ë³¦¤¬°¤¯¡¢Â¤òÆ§¤ß³°¤¹´í¸±¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥¿¤¬º£²ó¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¹ß¤ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¡¢´é¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å±£¤¹°áÁõ¤òÃå¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤È¼ò°æ¤µ¤ó
ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼ò°æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤¸¤ê¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆâÍÆ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÖÍ·¤Ó¿´¤ÎÆþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È°æÆâ¤µ¤ó
Â³¤¤¤Æ°æÆâ¤Ï¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î£±Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿²ÃÆ£´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éËÍ¤¿¤Á(¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼)¤È(¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ)¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¡ØVS¡ÙºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÍèÇ¯¤Î¡ØVS¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÜºî¤ò¤¾¤ó¤Ö¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤ÆÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Õ¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø
¸¼ÈÙ¤È¥¸¥§¥é¥ß¡¼¤Î¡¢¼¾ÅÙ¹â¤á¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥¤¥¹¶¦±é¤â¸«¤É¤³¤í!
¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¾ìÌÌ
V¥·¥Í¥¯¥¹¥È¡ØÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼VS¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡£2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é¤ÏBlu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
(C)2025 Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¡¦Åì±ÇAG¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤¡¦Åì±Ç
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é