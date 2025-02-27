¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï27Æü¡¢U-16ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î3Æü¤«¤é6Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥­¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦¡£

¡¡¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï5Æü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ½Äê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¦´ÆÆÄ

Çò°æÄçµÁ

¢¦¥³¡¼¥Á

²£Æ»Îè¹á

¢¦GK¥³¡¼¥Á

°æÅèÀµ¼ù

¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á

ÀÐ°æ¹§Åµ

¢¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸«¸¶·Å

¢¦GK

ÃÓÅÄÅí²Ö(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥É¥¥¡¼¥¨)

»³Ãæ¼ÂÛÙ(SATO¤Ê¤Ç¤·¤³U-15)

²ÃÅÐÏÆ¿´±©(Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)

¢¦DF

À¶¿åÏÂ³Ú(¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¥É¥¥¡¼¥¨)

¸Å»ÔºéÍ¥ºÚ(¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç³Ø¹âºê¹â)

ËÌÂ¼Îé(INAC¿À¸Í¥Æ¥¾¡¼¥í)

Ä¹Ã«Àî²ê°á(FCLivent¥¬¡¼¥ë¥º)

À¾½Ð°¦Íª(ËÌÎ¦Âç³Ø¥Õ¥£¥ª¥ê¡¼¥ì)

»ÍËÜÈÁ²Æ(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)

¶áÆ£ºéµ¨(Ä«Æü¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥ê¥Ã¥¸Ì¾¸Å²°¥¹¥¿¡¼¥Á¥¹/JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ºæ)

âÃùõÎè°¦(»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)

¢¦MF

Èõ¸ý¤é¤é(¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹)

¹õÄ»¥ì¥¤¥é(»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)

ÃæÅçºÓ²»(¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§Ê¡»³¥ì¥¸¡¼¥Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)

ÃÓÏÆ°¦²»(¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ)

ÅÄÂ¼¸ÕÅí(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)

³ÑÃ«ÎÜºÚ(¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹U-15)

º´¡¹ÌÚÍ³µ®(¥Õ¥é¥¤¥¢FC¥¦¥§¥Í¥¹/JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼º£¼£)

¶ÌÂ¼³¤Çµ(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)

·ªÅÄ¼·³¤(Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)

°ËÆ£É÷°ª(Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)

¢¦FW

ÃÓÅÄÍ®ÍÕ(¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-15)

Ãæ¸¶¿´°¦(»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)