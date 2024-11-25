WRCラリージャパン トヨタGRが2024年の年間メーカー･チャンピオンを獲得！最終ステージでヒョンデを逆転
世界ラリー選手権WRC「フォーラムエイト・ラリージャパン2024」は11月24日（日）にすべての競技を終えて、トヨタGRのエバンス組がラリージャパンの優勝を飾った。2位にはトヨタGRのオジエ組、3位にはフォードのフルモーが獲得した。
トヨタGRのエバンス組
表彰セレモニー ©Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
フルモーと接戦していた勝田貴元組（トヨタGR）は4位に入り、表彰台は惜しくも逃した。
三河湖SSを走る勝田貴元選手（トヨタGR）
トヨタ勢の活躍により、最終ステージでそれまでポイントリーダーだったヒョンデを逆転、年間メーカーチャンピオンを獲得した（マニュファクチャラー）。トヨタGRの年間チャンピオン獲得は4年連続。
@World / Red Bull Content Pool
●フォーラムエイト・ラリージャパン2024の結果
1.エルフィン･エバンス組（トヨタGR）
2.セバスチャン･オジエ組（トヨタGR）
3.エイドリアン･フルモー組（フォード）
4.勝田貴元組（トヨタGR）
5.グレゴワール･ミュンスター組（フォード）
6.ティエリー･ヌービル組（ヒョンデ）
7.ニコライ･グリアジン組（WRC2 通称:藤原とうふ店）
8.サミ･パヤリ組（WRC2）
9.新井大輝組（WRC2）
10.ガス･グリーンスミス組（WRC2）
●WRC 年間結果 ドライバー
2024年、年間のドライバーズ･チャンピオンに輝いたのは、既報のとおり、ヒョンデのティエリー・ヌービル組。2位はエルフィン・エバンス組（トヨタGR）、3位はオィット・タナック組（ヒョンデ）が獲得した。勝田選手は6位だった。
恵那SSを走るヌービル組 （ロボスタ）
2024年 年間ドライバーズ･チャンピオンに輝いたティエリー・ヌービル組（ヒョンデ）©Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
●WRC 年間
1.ティエリー・ヌービル組（ヒョンデ）242
2.エルフィン・エバンス組（トヨタGR）210
3.オィット・タナック組（ヒョンデ）200
4.セバスチャン・オジエ組（トヨタGR）191
5.エイドリアン・フルモー組（フォード）162
6.勝田貴元組（トヨタGR）116
7.カッレ・ロバンペラ組（トヨタGR）114
8.グレゴワール・ミュンスター組（フォード）46
9.ダニ・ソルド組（WRC2）44
10.サミ・パヤリ組（トヨタWRC2がメイン）44
●WRC2
1.サミ・パヤリ組126
2.オリバー・ソルベルグ組123
3.ニコライ・グリアジン組116
●マニュファクチャラー（メーカータイトル）
1.トヨタGR（Toyota GAZOO Racing World Rally Team）561
2.ヒョンデ（Hyundai Shell Mobis World Rally Teams） 558
3.フォード（M-Sport Ford World Rally Team）295
トヨタGRのエバンス組
表彰セレモニー ©Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
フルモーと接戦していた勝田貴元組（トヨタGR）は4位に入り、表彰台は惜しくも逃した。
三河湖SSを走る勝田貴元選手（トヨタGR）
トヨタ勢の活躍により、最終ステージでそれまでポイントリーダーだったヒョンデを逆転、年間メーカーチャンピオンを獲得した（マニュファクチャラー）。トヨタGRの年間チャンピオン獲得は4年連続。
@World / Red Bull Content Pool
●フォーラムエイト・ラリージャパン2024の結果
1.エルフィン･エバンス組（トヨタGR）
2.セバスチャン･オジエ組（トヨタGR）
3.エイドリアン･フルモー組（フォード）
4.勝田貴元組（トヨタGR）
5.グレゴワール･ミュンスター組（フォード）
6.ティエリー･ヌービル組（ヒョンデ）
7.ニコライ･グリアジン組（WRC2 通称:藤原とうふ店）
8.サミ･パヤリ組（WRC2）
9.新井大輝組（WRC2）
10.ガス･グリーンスミス組（WRC2）
●WRC 年間結果 ドライバー
2024年、年間のドライバーズ･チャンピオンに輝いたのは、既報のとおり、ヒョンデのティエリー・ヌービル組。2位はエルフィン・エバンス組（トヨタGR）、3位はオィット・タナック組（ヒョンデ）が獲得した。勝田選手は6位だった。
恵那SSを走るヌービル組 （ロボスタ）
2024年 年間ドライバーズ･チャンピオンに輝いたティエリー・ヌービル組（ヒョンデ）©Jaanus Ree / Red Bull Content Pool
●WRC 年間
1.ティエリー・ヌービル組（ヒョンデ）242
2.エルフィン・エバンス組（トヨタGR）210
3.オィット・タナック組（ヒョンデ）200
4.セバスチャン・オジエ組（トヨタGR）191
5.エイドリアン・フルモー組（フォード）162
6.勝田貴元組（トヨタGR）116
7.カッレ・ロバンペラ組（トヨタGR）114
8.グレゴワール・ミュンスター組（フォード）46
9.ダニ・ソルド組（WRC2）44
10.サミ・パヤリ組（トヨタWRC2がメイン）44
●WRC2
1.サミ・パヤリ組126
2.オリバー・ソルベルグ組123
3.ニコライ・グリアジン組116
●マニュファクチャラー（メーカータイトル）
1.トヨタGR（Toyota GAZOO Racing World Rally Team）561
2.ヒョンデ（Hyundai Shell Mobis World Rally Teams） 558
3.フォード（M-Sport Ford World Rally Team）295